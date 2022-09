‘Moordmakelaar’ Bril over Twentse godfather: ‘Simo voerde een oorlog met Satudarah’

Connect on Linked in

De Enschedese moordmakelaar Marcus T. (alias Bril) heeft afgelopen zomer uitvoerig bij de politie verklaard over een reeks moordaanslagen, die in 2017 werden gepleegd in Twente en Gronau. Bril zou volgens de officier van justitie als moordmakelaar opdrachten van de zelfbenoemde Twentse godfather Simo D. hebben aangestuurd. Tegen de politie zei Bril: ‘Simo voerde een oorlog met Satudarah.’

Inzage dossier

RTV Oost kreeg inzage in nieuwe vertrouwelijke justitiedocumenten in de strafzaak met codenaam ‘Nauru’. In 2017 werd in Enschede een kapper in brand gestoken. In Gronau werd een man beschoten. Volgens justitie vonden beide aanslagen plaats in opdracht van Simo D. en werden ze aangestuurd door Marcus T., alias Bril. D. zat destijds vast in Duitsland voor drugshandel en zou de opdrachten vanuit zijn cel hebben doorgegeven.

Ook werden woningen beschoten. Voor het uitvoeren van die aanslagen zijn twee broers (bijnamen Grote en Kleine Wolf) veroordeeld. Hun zaak loopt inmiddels in hoger beroep.

Satudarah

Simo D. zei eerder in een verklaring tegenover de politie dat Bril alles uit de hand liep lopen, maar inmiddels heeft Bril zelf ook bij de politie een uitgebreide verklaring afgelegd over D. Naast bovengenoemde aanslagen, werden in één nacht in september 2017 ook verschillende panden beschoten. Volgens justitie allemaal gelinkt aan motorclub Satudarah en gedaan in opdracht van Simo. Dat bevestigt Bril: ‘Simo voerde een oorlog met Satudarah.’

Die oorlog begon volgens Bril met het gooien van een handgranaat in een woning in Enschede. De granaat ontplofte in de hal van de woning, er raakte niemand gewond. ‘Die was gericht aan de oprichter van Satudarah. Simo was daar heel trots op, hij vond het helemaal geweldig,’ aldus Bril in een verklaring.

Kalasjnikovs

Simo D. wilde volgens de vermeende moordmakelaar Bril nog een stap verder gaan: ‘Later wilde hij in de Enschedese binnenstad met Kalasjnikovs laten schieten op iedereen met een Satudarah-vest aan. Maar daar kon hij geen uitvoerders voor vinden. Niemand wilde dat doen. Toen heeft hij gedacht, weet je wat, ik laat op hun panden schieten. Simo wilde koste wat kost iemand van Satudarah liquideren. Dan zou die hele club terugdeinzen.’

Twee hitteams

Volgens Bril heeft Simo D. om zijn macht te laten zien toen twee “hitsquads” opgezet. ‘Eentje uit Utrecht en eentje uit Rotterdam.’ Die hitteams zouden gelijktijdig moeten schieten op doelwitten in Almelo en Enschede. De zware wapens die werden gebruikt had D. volgens Bril geregeld in Zwolle. Die nacht werden vier panden met tientallen kogels onder vuur genomen. Op het moment van de beschieting waren mensen thuis, waaronder kinderen. Op bedden waarin werd geslapen werden kogels teruggevonden.

Vergisaanslag kapper

Over de moordaanslag op een kapper in Enschede die in brand werd gestoken, zegt Bril dat Simo D. aan hem toegaf dat hij de aanslag wilde. ‘Eigenlijk wilde hij die kapper laten martelen, om hem later zelf nog te grazen te kunnen nemen.’ Volgens Bril heeft ook de uiteindelijke uitvoerder (Wolf) aan hem verteld dat hij de kapper van Simo in brand moest steken. Bril ontkend dat hij degene was die de kapper aanwees aan de uitvoerder, zoals een getuige beweert. ‘Ik wist niet eens hoe die kapper er uit zag.’

‘Zo los je dingen op’

Uiteindelijk werd de verkeerde kapper in brand gestoken. Om alsnog het beoogde doelwit te pakken, zette Simo D. opnieuw een opdracht uit, zo verklaarde Bril bij de recherche. ‘Simo heeft gelijk een wapen geregeld, van ga naar die man toe.’ Hij dacht volgens Bril dat een man uit Gronau wel de bedoelde kapper was. Die werd door meerdere kogels geraakt. ‘Hij vond het niet erg dat die man was doorzeefd. Hij zei, zo los je dingen op.’ Uiteindelijk werd opnieuw de verkeerde persoon gepakt, ditmaal het broertje van de kapper.

‘Bril liet zich meeslepen’

Een ‘kroongetuige’ met Braziliaanse roots zegt tegen RTV Oost dat Bril handelde onder invloed van de zelfbenoemde Twentse godfather. ‘Simo heeft Bril gemanipuleerd. Bril was toen jong en onervaren. Hij heeft zich mee laten slepen, dat was dom van hem. Hij werd een loopjongen. Gek eigenlijk, want Bril is een intelligente gast.’

