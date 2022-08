Medeverdachte Twentse godfather wraakt rechtbank

Connect on Linked in

De advocaat van Marcus T. (alias Bril), die samen met de de zelfbenoemde Twentse Godfather Simo D. terechtstaat voor de Almelose rechtbank voor uitzetten van moordaanslagen, heeft de rechtbank gewraakt. Advocaat Sander Janssen vindt dat het erop lijkt dat de rechters vooringenomen zijn. Twee van de drie rechters die de zaak behandelen hebben eerder de uitvoerders van de aanslagen veroordeeld.

Moordmakelaar

Bril en Simo D. staan terecht voor meerdere moordaanslagen, die in 2017 werden gepleegd in Twente en Gronau. In 2017 werd in Enschede een kapper in brand gestoken. In Gronau werd een man beschoten. Ook werden woningen beschoten. Voor het uitvoeren van die aanslagen zijn twee broers veroordeeld. Hun zaak loopt inmiddels in hoger beroep.

Simo D. zat indertijd in detentie in Duitsland. Bril zou volgens de officier van justitie als moordmakelaar opdrachten van Simo D. hebben aangestuurd.

Twee rechters

Advocaat Janssen zegt dat hij nu voor het eerst in zijn carrière een rechtbank heeft gewraakt. De reden ligt in de zittingscombinatie die de zaak berecht. Twee van de drie rechters veroordeelden twee broers voor het uitvoeren van de aanslagen, mede op basis van een belangrijke getuige die vertelde over de aanslag op de kapper. Janssen: ‘In dat vonnis beoordelen deze rechters een cruciale getuige als betrouwbaar. Ik vind dat bij de betrouwbaarheid van deze getuige de nodige vraagtekens kunnen worden gezet. De man zegt bijvoorbeeld dat mijn client de kapper zou hebben aangewezen. Maar dat heeft hij van horen zeggen’.

Verschillende uitleg

Simo D. en Marcus T. staan samen terecht maar geven een heel verschillende uitleg over de gang van zaken rond de aanslagen. Allebei stellen ze dat de rol van de ander groter is geweest dan in het strafdossier staat beschreven. D. zegt dat Marcus T. op eigen houtje te werk ging en ontkent opdrachten te hebben uitgegeven. T. ontkent weer opdrachten van D. te hebben aangenomen.

Een aantal mannen uit de groep is door de dezelfde twee rechters veroordeeld voor het verhandelen van drugs voor Simo D.. De rechters hebben daarbij de verklaringen van deze verdachten als onbetrouwbaar terzijde gelegd. Janssen vindt dat het maar de vraag is in hoeverre deze verklaringen werkelijk onbetrouwbaar zijn. ‘Deze getuigen kunnen uit eigen wetenschap vertellen over hoe de verhoudingen in de groep waren en hoe de gang van zaken was.’ Als de rechters nu ook in de zaak tegen Marcus T. over deze verklaringen moeten oordelen laden ze daarbij de schijn van partijdigheid op zich, vindt Janssen.

Een wrakingskamer zal deze week de kwestie beoordelen.

