‘Advocaten familie kroongetuige leggen werk neer’

De advocaten die de familie van kroongetuige Nabil B. hebben bijgestaan stoppen ermee, aldus Het Parool. De niet nader genoemde advocaten zouden vrezen dat de overheid niet in staat is om hen goed te beveiligen. Nabil B. is kroongetuige in de zaak rond de van een reeks moorden verdachte Ridouan Taghi.

Broer

Omdat B. ook verdachte is zit hij gedetineerd, op een geheime plaats. De broer de kroongetuige is in maart 2018 geliquideerd in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord, enkele dagen nadat bekend werd gemaakt dat Nabil B. kroongetuige was geworden. De broer werd niet beveiligd, de verdere familie later wel. Er kwamen in de loop der tijd meerdere klachten van de familie over de beveiliging naar buiten. Volgens de krant jaagt de organisatie van Taghi sindsdien op B.’s familie. Vorig jaar september werd de advocaat van Nabil B. vermoord.

Advocaten

Nadien zijn ook beveiligingsmaatregelen genomen voor advocaten die de familie B. bijstaan. Zij opereren anoniem. Volgens het Parool zijn er meerdere incidenten geweest met de politie die ‘volgens het kantoor het amateurisme en de onkunde bewezen’. Daardoor raakten de advocaten ongerust dat hun identiteit bekend zou worden.

De advocaten willen niet in Het Parool reageren. Het Openbaar Ministerie zegt zich niet te herkennen in het beeld dat in het artikel beschreven wordt.