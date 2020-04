Afstortkluizen lijken nieuw doelwit plofkrakers

Connect on Linked in

De laatste weken zijn er drie plofkraken in Nederland geweest die niet waren niet gericht op geldautomaten maar op zogeheten afstortkluizen. Dat zijn de kluizen waar ondernemers (dag)omzet bij hun bank kunnen storten. Mogelijk hebben plofkrakers een nieuwe kwetsbaarheid ontdekt.

Sealbags

De recente kraken bij het Amsterdamse Food Center en bij vestigingen van de Rabobank in Waalwijk en Kaatsheuvel waren gericht op afstortkluizen.

Volgens een bron die de verschillende kluissystemen kent is bij een plofkraak het openen van een afstortkluis met een explosief gemakkelijker dan de kluis van een geldautomaat. Voor veel afstortkluizen zit een roterend gedeelte waar sealbags met geld in worden opgevangen. Dat is bevestigd met boutjes, schroeven en moeren en raakt snel los. Bovendien zit de opening aan de straatkant en niet, zoals bij geldautomaten, aan de achterzijde.

Inktpatronen

Als het roterende gedeelte van een stortkluis wordt opgeblazen raken de bovenste sealbags met geld in de kluis wel beschadigd. Maar een ander groot voordeel voor de criminelen zou zijn dat er in de afstortkluis geen inktpatronen zitten die het geld bevlekt en onbruikbaar kunnen maken, zoals in geldautomaten het geval is.

Het ligt voor de hand dat criminelen bij voorkeur hun slag slaan als ze weten dat er recent veel is gestort in de kluizen door ondernemers uit de buurt.