Agent die collega van Marokkaanse afkomst in de cel gooide vrijgesproken

De rechtbank in Almelo heeft de Enschedese politieman Herbert Hoekerswever vrijgesproken van strafbare feiten bij de arrestatie van de Amsterdamse politieman Anis Raiss. Op 27 mei 2016 mei werd Raiss hardhandig gearresteerd op een politiebureau in Enschede. Hoekerswever had zelf om de vervolging gevraagd, met als motief zijn onschuld te bewijzen.

‘Geen agent’

Anis Raiss – van Marokkaanse komaf – had gezegd dat hij en zijn broer racistisch waren behandeld. Volgens hem was er onder meer tegen hem gezegd: ‘Jij ziet er helemaal niet uit als een agent’, nadat hij zich kenbaar had gemaakt als agent. De rechtbank oordeelt nu dat de aanhouding rechtmatig was.

Het Openbaar Ministerie had de politieman Hoekerswever beschuldigd van meerdere strafbare feiten: wederrechtelijke vrijheidsontneming, mishandeling en vernieling. Het onderzoek heeft jaren in beslag genomen.

Merkwaardig

Merkwaardig genoeg werd de zaak ter zitting plotseling behandeld door een nieuwe officier van justitie, die om volledige vrijspraak vroeg, tot verrassing van alle betrokkenen. Dat gebeurde zonder deze draai toe te lichten. Het dossier was niet veranderd.

Jaren geleden wilde het OM Hoekerswever niet vervolgen nadat met de politie was afgesproken dat Hoekerswever intern zou worden berispt. Na aangifte van Raiss constateerde het Openbaar Ministerie dat er wel sprake was van strafbare feiten. Justitie seponeerde de kwestie niettemin omdat het vond dat een conflict tussen collega’s niet in het strafrecht thuishoort.

De agent werd daarna in zijn ogen publiekelijk afgevallen door de politie en spande een artikel 12 procedure bij het gerechtshof aan. Het hof legde de vervolging op.

De zaak is uitermate pijnlijk, voor de betrokkenen, en voor de politie als geheel ook. Een onderzoekscommissie onder leiding van een oud-hoofdcommissaris komt dit jaar nog met een conclusie.