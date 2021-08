Greg R. tijdens Eris-proces: ‘Moord is voor mij een brug te ver’

Connect on Linked in

In het megaproces Eris, dat maandag inhoudelijk van start is gegaan in Amsterdam-Osdorp, heeft hoofdverdachte Greg R. (73) in rechtbank De Bunker verklaard dat hij niet betrokken was bij liquidaties. Volgens Greg R., vermeend raadgever van motorclub Caloh Wagoh, is kroongetuige Tony de G. met zijn verbeelding aan de loop gegaan. ‘Ik ben geen moordenaar en ook geen moordmakelaar. Moord is voor mij een brug te ver.’

‘Onschuldig’

Greg R. vertelde in de rechtszaal te hopen dat zijn naam wordt gezuiverd en sprak zijn vertrouwen uit in de rechtbank. Hij zegt dat de kroongetuige denkt dat R. gezien zijn ‘leeftijd, ervaring en positie binnen de club dan ook wel bij twee moorden betrokken zou zijn’. Volgens Greg R. is hij onschuldig aan de aan hem ten laste gelegde strafbare feiten. ‘Ik ben niet betrokken bij liquidaties en evenmin bij het faciliteren of voorbereiden daarvan. De enige reden dat ik hier zit en door het OM als een soort moordmakelaar wordt neergezet, komt door de kroongetuige.’

Afzonderlijk vervolgd

In liquidatiezaak Eris staan 21 verdachten terecht voor vijf moorden en verschillende moordpogingen en -opdrachten in de onderwereld. Achttien verdachten waren lid van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh. Verdachten Ferrel T. en Guyno O. worden om procedurele redenen afzonderlijk vervolgd op verdenking van de liquidatie van Justin Jap Tjong op 31 januari 2017 (deelonderzoek Charon). Een andere strafkamer zal hun zaken behandelen in april 2022. (tekst loopt verder na de advertenties).

Twee verdachten afwezig

Twee van de vandaag negentien gedagvaarde verdachten kwamen niet opdagen in de rechtbank: Caloh Wagoh-president en vermeend moordmakelaar Delano “Keylow” R. en Patrick “Peppie” S. Hoofdverdachte Delano R. komt volgens zijn advocaat Pieter Hoogendam als dat nodig is. Radesj S. was aanvankelijk ook niet van de partij, maar verscheen ’s middags alsnog op verzoek van de rechtbank. Advocaat Yassine Bouchikhi van verdachte Patrick S. wil alleen achter gesloten deuren toelichten waarom zijn cliënt niet aanwezig is.

Discussie over bijnamen

Zoals tijdens eerdere zittingen in mei 2020 al duidelijk werd, ontstond er ook vandaag discussie over bijnamen die in gekraakte pgp-berichten naar voren kwamen, waarin moorden besproken worden. De advocaten zeiden eerder dat niet bewezen kan worden dat hun cliënten schuilgaan achter de bijnamen die worden gebruikt. Ook advocaat Inez Weski van Jermaine B. beklaagde zich maandag over “een zorgwekkende wijze van identificatie” van Jermaine B. als “The Wizzard”.

Volgens het OM legt onderzoek Eris de werkwijze bloot van een “uiterst meedogenloze organisatie, die doodde in opdracht”. ‘In zeven maanden tijd werden vijf mannen tegen betaling in koelen bloede vermoord’.

‘Ontluisterend’

Liquidaties, moordopdrachten en voorbereidingen om mensen dood te schieten zijn volgens justitie allemaal te lezen in gekraakte chatberichten, waarvan het rechercheteam vermoedt dat het berichten zijn tussen onder meer Delano R., Ridouan Taghi en diens handlangers Feno D. en Jermaine B. ‘Het ogenschijnlijke gemak, de luchtigheid en koelbloedigheid waarmee over leven en dood lijkt te worden beslist, is ontluisterend’, aldus het OM.

Gekraakte chats: ‘Is een niksnut’

Als voorbeeld wordt een gesprek aangehaald tussen “CB1D45” (Delano R. volgens politie en justitie) en “The Wizzard” (Jermaine B. volgens de opsporingsdiensten). Daarin gaat het over de tweelingbroers ‘Badoes’. En over ‘broertje Boom’ (Riff W., de halfbroer van de geliquideerde Lucas Boom).

“CB1D45”:

Ik kijk Badoes voor je “The Wizzard”:

Ja altijd broer. Juist top sir!! “CB1D45”:

En hoeveel voor broertje Boom. Die moet makkelijk te spotten zijn broer “The Wizzard”:

Oké als je ze kan doen sir top pap licht klaar! “CB1D45”:

ok “The Wizzard”:

En als u nog wat nodig heeft dan hoor ik het ook “CB1D45”:

Ja is goed. Enige wat je nu alvast zou kunnen kijken is waar ze bewegen. Morgen weet ik precies wie. “The Wizzard”:

70, Broer die is ook heeel makkelijk die zwervertje. Is een niksnut. Doe ik! (Kennelijk is er 70.000 euro voor over om deze drie criminelen of één van hen uit de weg te ruimen). “The Wizzard” besluit met wie er allemaal “de deur uit moeten”:

Iedereen die tegen gwen, en ermee te maken heeft gehad, en erbij horen en willen horen!! Hoessein, neus, die salim, slang bende, Pjotr. Allemaal de deur uit die smerige kankerratten en iedereen! (Met Gwen wordt het in 2014 geliquideerde onderwereldkopstuk Gwenette Martha bedoeld).

Na een geslaagde liquidatie leest de recherche in een pgp-chat van ene “B.I.G” (Feno D. volgens de recherche):

Aiii, Bassi wil lezen maar hij is blij blij. “FW: Sir”:

Hahahahaha wat hoofd. Hahahahaha u maakt my eindelijk bly hahaha

Dinsdag begint de rechtbank in Amsterdam-Osdorp met het horen van kroongetuige Tony de G. Daar staan tot en met 17 september acht zittingsdagen voor gepland.