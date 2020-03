‘Hij gaat snel plat sir’: 15 en 13 jaar voor spotters bij liquidatie spyshop-medewerker

Connect on Linked in

Mourad B. (30) en Ali M. (31) zijn door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 en 13 jaar voor betrokkenheid bij de moord op spyshop-medewerker Ronald Bakker (foto), op 9 september 2015. Het tweetal uit respectievelijk Muiden en Tiel hebben voorafgaand aan de liquidatie bij de spyshop en in de woonplaats van Bakker in Huizen geobserveerd.

Huizen

Bakker werd in zijn auto, vlakbij zijn woning in Huizen, doodgeschoten door de man die ontkwam op een motor. Justitie denkt dat de voortvluchtige Gerel Palm dit heeft gedaan. Mourad B. was een aantal dagen aan het “vissen” op een plek die uitzicht bood op de spyshop in Nieuwegein waar Bakker werkte maar was ook in Huizen. Ali M. heeft minder observaties uitgevoerd. De aanwezigheid van B. was in de spyshop opgevallen en hij werd gefilmd. Politiemensen herkenden hem als een goede bekende van personen die in het 26Koper-onderzoek zijn veroordeeld voor het voorbereiden van liquidaties.

De twee gaven routes en tijden door zodat anderen de moord konden voorbereiden en uitvoeren. Deze anderen wisten precies wanneer Bakker thuis en op het werk was. Dit leidt de rechtbank vooral af uit de bewegingen van zijn telefoon en de inhoud van versleutelde pgp-berichten.

Een telefoon die de rechtbank toeschrijft aan B. verstuurde in juli 2015 de volgende berichten die over het werken op Ronald Bakker zouden gaan:

Ok sir ik ga mijn best doen om die man zo snel mogelijk zijn dag patroon achter te halen. (…) Ok sir ik ga kijken of ik ergens plat kan gaan lichen heb nog een verre kijker thuis all inn deze man gaat snel sir. Kk hoeren verader (…) Hmdl sir. Ik ben al wezen jogge naar die plek toe staan 2 scooters en een caddy op het terrein heb die kenteke van die caddy al genoteerd ik wacht op die waggie kan ik hem gelijk volgen. Ik denk die caddy is van hem die anderejongens zijnjong die daar werken dat herrinner ik mij nog hij gaat snel plat sir

Taghi

Justitie denkt dat B. en M. werkten voor de groep die onder leiding stond van Ridouan Taghi, Saïd Razzouki en Mao R., die opdracht zouden hebben gegeven voor een serie moorden. Volgens de rechtbank is uit berichten van één van de verdachten af te leiden dat Bakker contact zou hebben gehad met de politie, en dat door dit contact verdachten in het 26Koper-onderzoek zouden zijn gepakt. Verdachten uit het 26Koper-onderzoek hadden technische apparatuur gekocht bij de spyshop in Nieuwegein. De moord op Bakker zou een boodschap zijn geweest aan andere leveranciers om zich niet met de politie in de laten.

De twee zijn in september 2019 aangehouden. (tekst gaat verder onder reclame)

Met plezier

De rechtbank legt Mourad B. een gevangenisstraf op van 15 jaar en Ali M. 13 jaar cel. De rechtbank maakt uit pgp-berichten die de verdachten hebben verstuurd op dat beiden ‘met plezier’ hebben meegewerkt aan de moord. Ze waren bovendien op de hoogte van het motief: het afgeven van de boodschap dat meewerken met de politie met de dood zal worden bekocht. De rechtbank vindt de moord, gelet op het motief, een directe aantasting is van de Nederlandse rechtsstaat. De officier van justitie iets hogere straffen geëist.

Het vonnis in de zaak Mourad B..