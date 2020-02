Amsterdams drillraplabel: ‘Moord op Grootfaam is niet de schuld van drill’

Connect on Linked in

In de Panorama van deze week staat een coververhaal over de Nederlandse drillrapscene. Hoe gewelddadig is dat genre? Panorama sprak met de mannen achter hét drillraplabel van dit moment, Southside Music Group, dat gerund wordt door twee mannen met een staat van dienst in de beruchte Van Wougroep. Hun act 73 De Pijp bracht recent het debuutalbum Crimelife 1.0 uit.

Gewelddadige jeugdbende

In het artikel staat de opkomst van drillrap in Nederland beschreven met als dieptepunt de moord op drillrapper Jay-Ronne Grootfaam (18), die op 3 september 2019 werd doodgestoken in Amsterdam-Zuidoost. Het motief is waarschijnlijk een ruzie tussen twee rivaliserende crews in de Amsterdamse drillrapscene. Voor de moord zitten twee verdachten vast: Alexio F. (18) en Yamanney A. (20). Het zou gaan om de rappers Wouter22 en GreyK van drillrapcrew KSB. Dat is volgens de politie een gewelddadige jeugdbende die rond de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost al jaren voor problemen zorgt met woninginbraken, overvallen, straatroven en mishandelingen. Inmiddels hebben hun drillvideo’s honderdduizenden views.

‘Negatieve aandacht’

Volgens Southside Music Group is de moord op Grootfaam (artiestennamen RS en TrappyDemon) echter niet de schuld van drill. ‘Het is negatieve aandacht. Rust in vrede, die jongen die is overleden. Er wordt in de media gezegd dat het met drill te maken heeft maar dat is niet de reden dat dit allemaal is gebeurd. Er was daarvoor al sprake van ruzie over en weer. Het is niet de schuld van drill.’

‘Media smullen ervan’

De mannen achter het Amsterdamse label vinden het zwaar overdreven dat drill in de media volop geassocieerd wordt met criminaliteit. ‘Ergens kan ik het wel begrijpen, maar het wordt zwaar overdreven door de media. Ik denk dat de media ervan smullen dat dit nu allemaal gebeurt en ze iets hebben waar ze naartoe kunnen wijzen, maar ik denk niet dat drillmuziek criminaliteit op straat verheerlijkt. Zo wordt het nu wel neergezet en dat is best vervelend. Vooral voor ons als label zijnde maar ook voor de artiesten die drillmuziek maken.’

Van Wougroep

Southside Music Group staat op naam van twee mannen met een staat van dienst in de beruchte Van Wougroep uit De Pijp. De één stond, samen met een inmiddels beruchte crimineel, terecht voor bedreiging, drugshandel, straatroof en poging tot moord. De ander voor onder meer diefstal en heling. Zelf zeggen ze daarover: ‘Dat is in ieder geval het verleden. We zijn nu positief bezig en hebben geen vervelende dingen meer op ons kerfstok. We hebben allemaal onze fouten gemaakt en zijn bezig met een groot label uit Amsterdam-Zuid waar we trots op zijn. We proberen die jongens van de straat af te halen, te leren van hun talenten gebruik te maken en hen hiervoor een platform te bieden.’

Ze wijzen op de groei van het collectief. ‘We hebben in totaal ruim 50.000 volgers op Instagram en duizenden YouTube-abonnees. Ik denk dus dat we heel veel positiviteit brengen, alleen proberen de media het een beetje om te draaien naar negativiteit omdat onze clips er zo uitzien. Al die promotie en aandacht voor drill is mooi meegenomen, maar het is wel negatieve aandacht.’

Bilal Aydin

De moord op Grootfaam is niet de eerste Nederlandse moord die in verband wordt gebracht met drillrap. In het tv-programma Danny op Straat linken vrienden en familieleden van de in december 2019 doodgestoken Bilal Aydin (20) zijn dood aan drillrap. De voetballer bij HVV Laakkwartier werd doodgestoken aan de Goudriaankade in Den Haag. De plaatselijke drillrapcrew SK6 wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord. Er zitten nog twee verdachten vast voor de dood van Aydin.

Rapper Bolle

Op 10 oktober 2018 werd Gondilio Lowland (19), alias rapper Bolle van drillrapgroep Sevengang, op klaarlichte dag voor zijn huis in de Bijlmer doodgeschoten. De 21-jarige Ogilvan J. werd vorig jaar veroordeeld tot twaalf jaar celstraf wegens doodslag. Het motief blijft onbekend. Was er ruzie om een meisje of speelde ook drillmuziek een rol, zoals sommige media suggereren? Southside Music Group noemt het onzin dat de moord op Bolle met drill geassocieerd wordt. ‘Pure onzin. Ik ken beide families. Het is niet waar. Dat van Bolle en Grootfaam is jammer genoeg een standaard verhaal dat elke zomer in een achterstandswijk gebeurt. Bolle maakte ook niet het soort drill dat uitdagend was naar opps (tegenstanders).’

