Amsterdamse crimineel overlijdt in Spaanse cel

Connect on Linked in

In Spanje is Dennis “Demis” M. (44) overleden in het huis van bewaring, dat hebben meerdere bronnen aan Crimesite gezegd. Hij zou zijn overleden aan een hartstilstand. M. was in Spanje veroordeeld door de rechtbank tot elf jaar cel omdat hij in de buurt van Alicante meerdere wietplantages had geëxploiteerd. Hij was ook verdachte van betrokkenheid bij enkele liquidaties in 2014 in Amsterdam.

In Spanje liep zijn zaak nog in hoger beroep. In een Nederlands proces was hij verdachte van lidmaatschap van de criminele organisatie die terechtstaat voor de moorden op Stefan Eggermont, Alex “Aleki” Gillis en Massod Hosseini in 2014, naast zes andere mannen, onder hen: Iliass K. en Gökhan C..

Demis M. was een “neef” van de in 2014 doodgeschoten Gwenette Martha, en werd door de politie gezien als lid van een groepje criminelen uit Amsterdam-Zuid rond Martha. Toen Martha een breuk kreeg met zijn voormalige partner Houssine A. leidde dat tot een liquidatie in Antwerpen van een compagnon van Martha en de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam.

De moorden in 2014 waar M. ook van werd verdacht waren gericht op personen die deel uit zouden maken van de groep van Houssine A.. De moord op de niet crimineel betrokken Eggermont was een vergissing, waarschijnlijk was het beoogde doelwit Omar L.. Dennis M. bleef trouw aan Martha.

De broer van Demis M. – Dani M. – is volgens de recherche overgelopen naar de rivaliserende partij. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op Eaneas Lomp in Krommenie in 2015.