Anouar Taghi opnieuw gearresteerd, om drugshandel

Anouar Taghi (29), een neef van de van opdracht geven voor meerdere liquidaties verdachte Ridouan Taghi, is vrijdag opnieuw gearresteerd. Dat berichtten verschillende media en De Telegraaf. Hij was op vrije voeten maar werd nog wel verdacht van het leiden van een criminele organisatie die auto’s ontvreemdde. Hij is ook ervan verdacht een gestolen Renault Mégane te hebben geleverd die is ingezet voor de moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B.: Derk Wiersum. De nieuwe verdenking is betrokkenheid bij drugshandel.

Anouar Taghi was in 2019 niet lang na de moord op Wiersum (44) aangehouden op verdenking van betrokkenheid maar later weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het gerechtshof veroordeelde uitvoerders van die moord in februari in hoger beroep tot dertig jaar cel.

In april 2021 kwam Anouar Taghi op vrije voeten.

Een andere neef van Taghi, Jaouad F. is verdacht van medeplegen van de moord op Wiersum.