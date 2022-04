Antwerpse justitie: top cocaïnenetwerk zit in Dubai

Volgens de Antwerpse justitie is de organisatie die verantwoordelijk is voor de recordhoeveelheid cocaïne die vorig jaar in Hamburg en Antwerpen in beslag werd genomen ook verantwoordelijk voor een import van bijna 11 ton cocaïne die in april 2021 in Antwerpen werd gepakt. De opdrachtgevers van deze drie zendingen – van totaal bijna 35.000 kilo – zouden volgens het Antwerpse parket mogelijk in Dubai verblijven. Er zijn gisteren zowel in Nederland als in Duitsland en België verdachten in de drie zaken opgepakt.

Leer

Het deelonderzoek van de Antwerpse gerechtelijke politie werd opgestart na de inbeslagname van bijna 11 ton cocaïne in april 2021 in de Antwerpse haven. In de nacht van 2 op 3 april onderschepte de Douane in een container op kaai 869 een partij van 10.964 kilo cocaïne. Die zat verstopt zat tussen een deklading blauw leer en was aangekomen vanuit Paraguay.

De informatie die leidde tot de vangst haalde politie uit chats van Sky ECC die na een hack in Frankrijk van een server waren gehaald.

Cloned company

De container werd via een “cloned company” ingevoerd. Dat betekent dat er misbruik werd gemaakt van een bestaande firmanaam om containertransporten op te zetten. Na enkele legale ladingen werden de met cocaïne besmette container geïmporteerd. Om extra verwarring te creëren werd de bestemming tijdens de vaart nog gewijzigd.

Het onderzoek leidde de recherche naar een organisatie waarvan de opdrachtgevers wellicht in Dubai verblijven. In opdracht van de onderzoeksrechter in Antwerpen werden dinsdag in België zes huiszoekingen uitgevoerd, waarbij vijf mensen werden gearresteerd. Dat zijn vijf mannen tussen 27 en 38 jaar uit Antwerpen, Borsbeek, Brasschaat, en Deurne. De onderzoeksrechter heeft hen gisteren onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

40 huiszoekingen

Naast de actie in België grepen ook in Nederland en Duitsland dinsdag in. Die acties zijn volgens de Belgen te linken aan dezelfde organisatie. In de haven van Hamburg werd op 12 februari 2021 een partij van 16 ton cocaïne onderschept, en het Nederlands onderzoek gaat vooral over een inbeslagname van 7,7 ton cocaïne op 20 februari 2021 in de haven van Antwerpen. In totaal zijn er in beide landen een 40-tal huiszoekingen uitgevoerd. In Duitsland werden elf mensen en in Nederland drie mensen aangehouden.

Ook waren er invallen in het Spaanse Marbella en in Paraguay.

