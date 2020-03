‘Appje over doden in drugslab bewijs tegen schoonzoon Klaas Otto’

Connect on Linked in

De dochter van de West-Brabantse crimineel Klaas Otto heeft haar vriend Paul G. genoemd in een emotioneel appje dat ze stuurde nadat in België drie doden werden gevonden in een drugslab in Hechtel-Eksel. Aan haar schoonmoeder stuurde ze de tekst: ‘Er zijn jongens dood door zijn toedoen’, bericht Omroep Brabant.

Maandag was er een voorbereidende zitting tegen een aantal verdachten, onder wie Paul G. (35) uit Bergen op Zoom. Het Openbaar Ministerie beschuldigt G. ervan de organisator te zijn van het drugslab. De Belgische politie vond de doden na een tip uit Nederland. In de periode dat het overlijden van de Oost-Brabantse slachtoffers werd gemeld tapte de politie telefoons van onder meer Paul G. af.

Paul G. leek erg veel stress te hebben, zo concludeert althans de officier van justitie. De politie onderschepte ook het tekstbericht van de vriendin van Paul G.: de dochter van Klaas Otto. De West-Brabantse Otto is veroordeeld voor afpersing en geweldsmisdrijven en is momenteel bezig met het hoger beroep in zijn zaak.

Volgens de politie zaten G. en zijn medeverdachten ook achter een drugslab aan het Broxven in Esch en een opslagplaats in het Zeeuwse Rilland. Een van de medeverdachten werd in de herfst van 2018 gepakt in Frankrijk met 8 kilo xtc en daar veroordeeld.

Advocaat Louis de Leon stelt dat G. in zeer dure horloges handelt. Daarom was hij ook op zoek naar een winkelpand in de binnenstad van Bergen op Zoom. Justitie denkt dat G. met die horloges crimineel geld witwaste.