‘Arrestatie Belgische cokesmokkelaar in de VAR’

In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is een veroordeelde Belgische cocaïnesmokkelaar opgepakt. Farhan Bouzambou (41) uit Mechelen werd eind vorig jaar tot elf jaar celstraf veroordeeld voor zijn aandeel in een cocaïnezaak waarin ook de Nederlandse televisiepresentator Frank Masmeijer betrokken was. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

Uitlevering?

België had een arrestatiebevel laten uitgaan voor Bouzambou. Hij kwam in oktober 2021 op de internationale opsporingslijst van Interpol te staan. België zal nu aan de Verenigde Arabische Emiraten vragen om uitlevering. Of het zover komt is nog afwachten.

België sloot vorig jaar in Abu Dhabi een uitleveringsverdrag af. Maar van uitlevering van de in België van internationale drugssmokkel verdachte Nordin El Hajjioui kwam het nog niet. De uitlevering werd geweigerd op procedurele gronden.

Recent weigerde de VAE Rafaele Imperiale en de Albanees Denis Matoshi uit te leveren aan Italië. Ook zij werden enige tijd aangehouden.

Masmeijer

Farhan Bouzambou is de voormalige zwager van de eveneens naar Dubai uitgeweken Othman E.B., die daar actief is als zakenman.

Frank Masmeijer getuigde tijdens het proces dat Bouzambou hem zwaar mishandelde nadat Masmeijer de schuld kreeg van een mislukte uithaling van bijna 500 kilo cocaïne. Masmeijer kreeg in hoger beroep negen jaar cel.