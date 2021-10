Arrestaties in onderzoek naar Antwerpse ‘drugsfamilie’ (UPDATE)

Connect on Linked in

In het onderzoek naar granaataanslagen in Antwerpen, Deurne en omgeving, en de bedreiging van een familie heeft de federale gerechtelijke politie in Antwerpen tien arrestaties verricht in het Antwerpse drugsmilieu. Verdachten zijn familie van Othman El B. die in Dubai verblijft. Volgens het Antwerpse parket is het bewijs dat aan de arrestaties ten grondslag ligt afkomstig uit gekraakte berichten die met SKY-ECC zijn verstuurd.

Enkelband

Er liep al langer gerechtelijk onderzoek naar twee verwante families: El B. en T.. Begin 2020 werd dat gestart nadat een lid van de familie T. in korte tijd tweemaal in korte tijd was bedreigd. Volgens het parket kwamen die bedreigingen voort uit zijn betrokkenheid bij internationale handel in cocaïne.

Op 9 maart 2021 kreeg 25-jarige Mo T. uit Deurne bezoek van rechercheurs in het onderzoek naar de SKY-ECC-telefoons. Op dat moment stond hij onder elektronisch toezicht in een drugszaak. Enkele dagen later knipte hij zijn enkelband door en vluchtte hij naar Nederland. Op 13 maart hield de politie hem aan op de snelweg A13 in Delft. Op zijn gsm werd een filmpje van een ontvoering en geweldshandelingen gevonden.

Dubai

Het onderzoek bracht volgens het parket de criminele activiteiten van de twee verwante families in beeld, die mogelijk werden aangestuurd vanuit Dubai door Othman El B.. Er zou onder meer betrokkenheid zijn bij de invoer in 2020 van minstens 1,3 ton cocaïne in Antwerpen, van pincodefraude om partijen cocaïne binnen te smokkelen en de verkoop van cocaïne.

Het onderzoek naar de geëncrypteerde berichten van Sky ECC kwam extra informatie naar boven. Er zijn medeverdachten geïdentificeerd worden en nieuwe criminele feiten werden gelinkt aan deze criminele organisatie.

In 2020 ontkende Othman El B. in een interview zich met drugs bezig te houden.

Havenbedrijf

Maandag zijn er 13 huiszoekingen geweest in Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Schoten, Wommelgem en in de gevangenissen van Antwerpen en Wortel. In totaal zijn 10 mensen opgepakt: mannen tussen 23 en 44 jaar en een vrouw van 28. Volgens Belgische media zijn oude de verdachten in ieder geval Nordin El B. en Khalid T.

Zes verdachten werken of hebben gewerkt voor een havenbedrijf.

Het gaat om de 28-jarige vrouw uit Deurne die illegale opzoekingen deed in databanken voor de criminele organisatie en vijf mannen van 24, 27, 36, 43 en 44 uit Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Schoten en Wommelgem.

Volgens het parket lopen er in Antwerpen nu 194 dossiers waar informatie van SKY-ECC in voorkomt, bijna driekwart van de strafrechtelijke onderzoeken.

In het voorjaar van 2020 werden in België vier Fransen veroordeeld die enige tijd een jongere broer van Othman El B. in gijzeling hielden.

