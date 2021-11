Randall D. naast vergismoord ook gedagvaard voor moord Lucas Boom

Connect on Linked in

De 40-jarige Randall D. uit Amsterdam-Zuidoost (40) wordt donderdag tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Amsterdam naast de vergismoord van Mohamed Bouchikhi in 2018 ook gedagvaard voor de moord op Lucas Boom in 2015. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan Crimesite.

Door Roel Janssen

D. werd in november 2015 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Lucas Boom, maar kwam na drie maanden vrij wegens gebrek aan bewijs. Op 19 oktober 2021 werd D. in zijn cel opnieuw aangehouden voor de moord op Boom. Die werd op 9 juni 2015 in een woonwijk in Zaandam op klaarlichte dag door mannen met automatische vuurwapens doodgeschoten.

Dagvaarding

Tijdens de pro-formazitting van komende donderdag voor de rechtbank in Amsterdam wordt Randall D. naast de vergismoord van Mohamed Bouchikhi ook gedagvaard voor de betrokkenheid bij de moord op Lucas Boom. Het Openbaar Ministerie verdenkt D. in de zaak Boom van moord in vereniging, (mede) brandstichten van de vluchtauto en wapenbezit.

Een woordvoerder van het OM aan Crimesite: ‘Vanaf 11 november zullen – als de rechtbank daarin meegaat – de termijnen voor voorlopige hechtenis in beide onderzoeken gelijk lopen. Gevolg daarvan is dat beide zaken dan tegelijkertijd op zitting worden behandeld. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend.’

Drie medeverdachten

Naast D. werden ook drie medeverdachten, Atif M. (39), Qio C. (32) en Genaro L. (29), in hun cel aangehouden voor de liquidatie. Zij zijn in hun cel verhoord, maar zitten in deze moordzaak niet meer in voorlopige hechtenis. Ze blijven wel verdachten in het onderzoek. Het drietal werd eind 2018 door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot lange celstraffen voor de liquidatiepoging op Peter “Pjotr” R. in Diemen-Noord, eind 2015.

Vergismoord

Randall D. werd in juni dit jaar door een arrestatieteam opgepakt op Curaçao voor de vergismoord op de onschuldige stagiair Mohammed Bouchikhi (17) in een buurthuis op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam, in januari 2018. Hij zit sindsdien in voorarrest op verdenking van moord in vereniging op Bouchikhi én poging moord in vereniging op twee andere personen. Zij raakten ook gewond bij de schietpartij in buurtcentrum Wittenburg. Een van de gewonden was Gianni L., die twee maanden eerder al een moordaanslag overleefde waarbij óók een dode viel.

Zestien jaar cel

Justitie vermoedt dat twee schutters, Randall D. en Emylio “Millie” G., in het buurtcentrum wraak wilden nemen op Gianni L., die vlak daarvoor een flinke ruzie zou hebben gehad met de zoon van D. De onschuldige Mohammed Bouchikhi werd vermoedelijk aangezien voor Gianni L. en werd doodgeschoten door een blunder. “Millie” zit sinds februari 2020 een gevangenisstraf van zestien jaar uit voor onder meer de liquidatiepoging op ‘Meo’ H., in januari 2018 in Amsterdam-Zuidoost. Die raakte daarbij zwaargewond. Deze zaak loopt nog in hoger beroep.