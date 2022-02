Bekende Belgische advocaat stopt ermee

Connect on Linked in

Pol Vandemeulebroucke (57) is geen advocaat meer. Vandemeulebroucke heeft vorige week zelf aan de Antwerpse balie gevraagd om hem te schrappen. Vlaanderen’s meest omstreden strafpleiter was zelf als verdachte verwikkeld in verschillende onderzoeken van het Antwerpse parket. In 2021 werd Vandemeulebroucke tot een jaar cel veroordeeld voor het lidmaatschap van een criminele organisatie. De rechtbank achtte bewezen dat hij informatie deelde met een ­Albanese cocaïnehandelaar.

Orde

Vorige week dinsdag heeft het Hof van Cassatie zijn beroep tegen die veroordeling verworpen. Vandemeulebroucke is verdachte in een andere rechtszaak, ook als lid van de criminele organisatie, met dezelfde soort verdenking. Zijn naam is gevallen in nog andere onderzoeken van de Belgische justitie.

Verder loopt er een tuchtonderzoek nadat meerdere cliënten klachten tegen hem indienden. Tegen Belgische media heeft Vandemeulebroucke gezegd dat hij de eer aan zichzelf wil houden en de Belgische Orde niet het ‘plezier te gunnen’ om hem te schrappen van het tableau.

Els L.

Pol Vandemeulebroucke had met name cliënten in de zware georganiseerde criminaliteit, daarbij waren ook Nederlanders. Hij trad onder meer op in de zaak tegen de Belgisch-Limburgse Aquino-familie.

Hij had enige tijd een relatie met de Nederlandse Els L. die in 2006 werd veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord (in 1998) op Ran Biemans, een zakenman en hasjhandelaar uit Rijen. Biemans werd vermoord terwijl Els L. was vastgebonden door de dader.