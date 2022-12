Bekende Nederlandse Turk gearresteerd in Spanje

Connect on Linked in

In Spanje is maandag de ook bij de Nederlandse justitie bekende Atilla Ö. (57) gearresteerd, zo heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken op Twitter gemeld. De arrestatie is gebeurd op verzoek van de Turkse autoriteiten. Ö. heeft in Turkije nog straf uitstaan voor oude feiten maar de Turkse politie wil hem ook voor nieuwe zaken voor de rechter brengen.

Turkse Amsterdammer

Ö. wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, grootschalige drugshandel en wapenbezit. Turkije zal Spanje om uitlevering vragen. Ö. had zich in Spanje gevestigd. Er was een tip binnengekomen over zijn verblijfplaats.

De Turkse Amsterdammer kwam in 2014 in Turkije op vrije voeten, door een wetswijziging. Hij zat sinds 2007 gedetineerd in Istanboel omdat hij veroordeeld was voor onder meer moord en drugshandel in de zogeheten Besiktas-afaire tot meer dan 30 jaar celstraf.

Kees Houtman

Ö. had in Amsterdam belangen in verschillende coffeeshops en was één van de oprichters van de feestlocatie The Sand in Amsterdam-West, maar is daar nu niet meer bij betrokken. Atilla Ö., die goed Nederlands spreekt, kreeg enige bekendheid omdat volgens het gerechtshof verdachten in de liquidatiezaak Passage probeerden hem om het leven te brengen. Onder meer kroongetuige Fred Ros voerde verkenningen uit rond zijn huis in Aardenhout. Dat was zei hij omdat hij opdracht had van Ali Akgün om hem te vermoorden.

Ö. was een goede bekende van Kees Houtman, hasjhandelaar en vastgoedhandelaar die in 2005 werd vermoord. Volgens kroongetuige Peter La S. stond Ö. op een dodenlijst van Dino Soerel en Ali Akgün. Die laatste is in december 2014 in Istanboel doodgeschoten.