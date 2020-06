Belgische drugshandelaar geliquideerd in Athene (UPDATE2)

Connect on Linked in

Vrijdag is er in Athene een Belgische zakenman geliquideerd. Volgens de Gazet van Antwerpen is het slachtoffer Kristof Waegeman (47). De krant schrijft dat deze een centrale rol heeft gespeeld in een aantal grote Antwerpse drugsonderzoeken. Daarin zaten ook links met de Nederlandse cocaïnehandel.

Waegeman zou nog een straf van 12 jaar uit moeten zitten voor cocaïnesmokkel. Volgens Griekse media werd de Belg vrijdagavond omstreeks 21.00 door twee huurmoordenaars opgewacht en op straat geliquideerd. Ze sloegen toe op het moment dat het slachtoffer in zijn auto wilde stappen. De man woonde in een huurwoning in de exclusieve buitenwijk Voula. Twee daders zouden twee kogels in zijn hoofd hebben geschoten.

Zijn echtgenote verklaarde dat Waegeman als consultant voor een bedrijf in Athene werkte. De Gazet noemt hem zeer ‘gekend’ in het Antwerpse drugsmilieu.

Sinds de jaren negentig kreeg Waegeman veroordelingen wegens drugsbezit, drugshandel, invoer van drugs, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. In 2015 veroordeelde het hof van beroep in Antwerpen hem tot een gevangenisstraf van twaalf jaar, als leider van een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne zou hebben geïmporteerd in de haven van Antwerpen. Een van de andere verdachten was volgens de Gazet M. T., oom van het 13-jarige jongetje uit Genk dat afgelopen weekend werd vrijgelaten na een gijzeling die 42 dagen heeft geduurd.

Kristof Waegeman was ook een van de hoofdverdachten in het grote Makreel-dossier. Dat is het onderzoek naar invoer van cocaïne door de groep rond Abdelilah E.M., alias “Black”, die inmiddels in Dubai woont. In het Makreel-dossier duikt Waegeman op onder de naam Geert Nelle, de directeur van een bedrijf dat werd gebruikt om containers met drugs te sturen.

In dat dossier legde de recherche ook verbindingen met Jan Van Zantvoort, een Antwerpse drugssmokkelaar die in 2016 vermoord werd teruggevonden in Spanje nadat hij jarenlang vermist was. In het dossier kwam ook “Billy” Martin Meech voor, die recent in Mexico werd omgebracht.

Het onderzoek Makreel begon toen een Marokkaanse werknemer van rederij MSC die in beeld kwam als informant van drugshandelaars. Op het lichaam van de in 2014 in Amstelveen vermoorde Amsterdammer Gwenette Martha werd een usb-stick gevonden met foto’s die deze werknemer had gemaakt van computerschermen bij MSC.