Brits-Belgische crimineel geëxecuteerd in Mexico

Connect on Linked in

In Mexico is donderdag 19 maart de Brits-Belgische crimineel “Billy” Meech geliquideerd. Hij werd volgens Mexicaanse media doodgeschoten door één van twee mannen op een motor. Hij wilde net een fietstocht gaan maken in natuurpark Desierto de los Leones, zuidwestelijk van Mexico-Stad. Billy was een goede vriend van de Nederlandse crimineel Mink Kok.

Herdershond

Zijn fiets stond geparkeerd tegen een auto toen hij werd beschoten. In de auto zaten zijn Braziliaanse echtgenote en een andere vrouw met Braziliaanse nationaliteit, net als hun Duitse herdershond. Hij werd door Mexicaanse politie geïdentificeerd als Magcin Pinichsde (41) eigenaar van een Mexicaans bedrijf met de naam Scorpion. Zijn vrouw vertelde aan de politie dat hij daar dagelijks vrijwel dagelijks een fietstocht maakte.

Mink Kok heeft tegenover Crimesite bevestigd dat het slachtoffer inderdaad Martin “Billy” Meech is.

In de zomer van 2011 werd hij samen met Mink Kok in Libanon gearresteerd in een zaak waarbij 53 kilo cocaïne was aangetroffen. De twee werden daarvoor veroordeeld tot enige jaren cel. In die zaak had hij valse papieren bij zich die hem identifceerden als Sean Paul Preston. Mink Kok noemt hem ‘een goede vriend, een man van zijn afspraken en intelligent.’

Antwerpen

Meech had een Britse vader en een Antwerpse moeder en groeide op in Antwerpen. Hij was een jeugdvriend van Antwerpenaar Jan van Zantvoort, die op 34-jarige leeftijd op 9 april 2011 verdween in Marbella en wiens lichaam daar in 2016 is gevonden.

De Gazet van Antwerpen schreef dat Van Zantvoort mogelijk is vermoord nadat er uit een container met 235 kilo Peruaanse cocaïne in Antwerpen 204 kilo zou zijn verdwenen. Mink Kok had op 9 april 2011 bij Marbella nog een ontmoeting met Van Zantvoort. Hij zegt dat Van Zantvoort hem om raad had gevraagd en hoopte via hem te achterhalen wat er met de partij cocaïne was gebeurd.

Scarface

Billy Meech had goede contacten in Brazilië en Colombia in de wereld van de cocaïnehandel. Zijn naam figureerde ook in politiedossiers in Antwerpen.

Er hebben de afgelopen tien jaar wilde geruchten de ronde gedaan over Billy Meech en Jan van Zantvoort. Daaronder was het gerucht dat Meech zakendeed met de in 2014 vermoorde cocaïnehandelaar Samir “Scarface” Bouyakhrichan. Ook werd hij in verband gebracht met de in 2012 vermoorde Amsterdammer Patrick Brisban en de eveneens vermoorde Frankie “Pannenkoek” Scharrenberg.

Mink Kok ontkent dat Billy met Scarface in de drugshandel zat.