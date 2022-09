Beschoten handel in luxe auto’s goede bekende van politie én criminelen

Connect on Linked in

De eigenaar van het Naardense autobedrijf dat in de nacht van maandag op dinsdag werd beschoten is een goede bekende van de politie én criminelen. Autobedrijf Novus Auto, waar ook een witte Lamborghini een kogel te verduren kreeg, is gevestigd aan de Amersfoortsestraatweg in Naarden. Eigenaar van het bedrijf is Carel B., een man op leeftijd (geboortejaar 1949), die al jaren voorkomt in politieonderzoeken, zoals in het onderzoek naar de voor grootschalige cocaïnehandel verdachte Richard “Rico” R..

Door @Wim van de Pol

Etienne U., een man die eind jaren tachtig door de politie werd gezien als de rechterhand van hasjhandelaar Klaas Bruinsma, deed al autozaken met Carel B. middels het bedrijf Van Asselt bv in Naarden. De twee werden verdacht van valsheid in geschrifte. B. zou aan U. en criminele vrienden van U. auto’s leveren en dat afschermen met schimmige transacties en valse facturen. Het Parool schreef in juni van dit jaar nog dat ING de relatie met B. middels de rechter verbrak omdat de bank niet kon controleren in de boeken of criminelen de aanschaf van dure bolides B. misschien gebruiken om misdaadgeld wit te wassen.

In de strafzaak tegen Jan Dirk Paarlberg, over witwassen voor Willem Holleeder, kwam naar voren dat Paarlberg aan B. geldbedragen verschafte, met onder meer een Ferrari als onderpand, administratieve onregelmatigheden waar Paarlberg ook voor veroordeeld werd.

Thomas van der Bijl

Tal van criminelen wisten de afgelopen decennia de weg naar autobedrijven van Carel B. te vinden. De in 2006 vermoorde hasjhandelaar Thomas van der Bijl werd door de politie geobserveerd toen hij in 1996 een Lancia ophaalde bij Van Asselt, zoals de handel van B. toen nog heette. Van der Bijl reed met een sporttas naar het centraal station van Eindhoven en ontmoette daar Willem Holleeder aan wie hij de sporttas overdroeg. Vervolgens stapte Holleeder met vriendin in de Lancia terwijl Van der Bijl in een Mercedes van Holleeder wegreed en die wagen weer afleverde bij Van Asselt.

Goede vriend in Marokko

Een getuige in het moordproces tegen Holleeder verklaarde dat Thomas van der Bijl aan ‘een goede vriend in Marokko’ in 1996 een nieuwe BMW had gestuurd. Dat sportmodel BMW was door Van der Bijl verkregen bij ‘meneer B. van het bedrijf Van Asselt’. De getuige dacht te weten dat Thomas van der Bijl met de Marokkaanse vriend en Cor van Hout ‘in de hasjhandel’ zat.

Politie-administratie

Maar ook in zaken van recenter datum valt de naam van Carel B. In het dossier over de tot 16 jaar cel veroordeelde Nieuwegeiner Marcel D. – die volgens de rechtbank een criminele organisatie leidde die in drugs handelde en liquidaties liet plegen (het hoger beroep loopt). In dat dossier schrijft de recherche:

Uit politie-administratie blijkt tevens dat blijkt dat Carel Robert B. zijn auto’s ‘verhuurt’ aan voornamelijk personen met criminele antecedenten. Diverse ondernemingen van Carel B. zijn in het verleden zelf ook in verband gebracht met criminele activiteiten. Carel Robert B. zelf heeft ook een omvangrijk strafblad, onder andere voor de Opiumwet, heling en valsheid in geschrifte.

Marcel D. kreeg ‘voor ongeveer 40’ een Volvo XC60 geleverd die hij cadeau wilde doen aan zijn vriendin en reed zelf in een BMW op naam van een bedrijf van B.. De Volvo moest van B. op naam van zijn bedrijf blijven, iets waar hij en D. ruzie over maakten.

In datzelfde dossier schrijft de recherche dat Carel B. ‘wordt vervolgd voor het witwassen van voertuigen voor de criminele organisatie van Richard Eduardo R. (Rico). Rico is in bekende in de internationale drugswereld.’ R. kreeg in 2021 elf jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie die in drugs handelde en moorden liet plegen.

‘Verschrikkelijk’

De politie heeft dinsdag forensisch onderzoek op het terrein in Naarden gedaan. Bovendien zet de recherche momenteel eventuele criminele relaties van B. op een rij om onderzoek te kunnen doen naar de mogelijke achtergronden van de beschieting.

Tegen een verslaggever van De Telegraaf zegt B: ‘Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Voor ons thuis en alle kinderen. Ik ben niet bedreigd en heb geen idee uit welke hoek dit komt.’