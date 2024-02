Bodyguard Lil Kleine verdacht van coke-import en witwassen 1,5 miljoen

Connect on Linked in

De 46-jarige Eindhovenaar Vivian L.P., die bodyguard was van rapper Lil Kleine, wordt verdacht van het importeren van 100 kilo cocaïne, de handel in nog eens 40 kilo cocaïne en het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro. Hij kwam in beeld tijdens het opsporingsonderzoek naar de voortvluchtige “Bolle Jos” Leijdekkers.

Flor B.

Het AD, dat vrijdag aanwezig was op een inleidende zitting in de zaak, schrijft dat het opsporingsteam informatie kreeg van de Belgische recherche, waaruit zou blijken dat Vivian L.P., contact zou onderhouden met de Belgische crimineel Flor B., handlanger van Bolle Jos en hoofdverdachte in een omvangrijke Belgische cocaïnezaak.

Sky ECC

L.P. zou gebruik hebben gemaakt van de versleutelde chatdienst Sky ECC, waaruit zou blijken dat hij zich bezighield met de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, het vervoeren van de drugs en het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro drugsgeld.

De politie liet eerder weten Vivian L.P. als een contact te zien van de voortvluchtige Jos Leijdekkers. Het OM zegt het contact te hebben onderzocht, maar het niet te kunnen bevestigen. Wel zouden er Sky ECC-chatgesprekken zijn tussen Flor B. en L.P. waarin over “Bolle” en “Holly” wordt gesproken; twee bekende bijnamen van Bolle Jos.

Arestatie

L.P. werd in oktober 2023 door een arrestatieteam in zijn woning in Eindhoven opgepakt. Die woning is vervolgens doorzocht. Ook een loods in Nuenen werd door de politie doorzocht. Bij de doorzoekingen werden vier cryptotelefoons in beslag genomen waarmee versleutelde berichten verstuurd kunnen worden, en verder drie dure horloges.

Vivian L.P is in het criminele milieu ook bekend als “Fifi”. Hij vergezelde Lil Kleine bij optredens en maakte duidelijk dat bierdouches niet op prijs werden gesteld. In 2018 zou hij daarbij een klap hebben uitgedeeld.

Nedim Imaç

Vivian L.P. was ook chauffeur en lijfwacht van de Turks-Amsterdamse heroïnehandelaar Nedim Imaç (40), die in 2007 voor zijn restaurant in Amsterdam-Osdorp werd geliquideerd, en bekend werd als financier van de zeer succesvolle amateurvoetbalclub Türkiyemspor uit Amsterdam-West.

L.P. was keeper van het succeselftal van Türkiyemspor, waarvan de later geliquideerde veronderstelde moordmakelaar Ali Akgün speler was.

Volgens Het Parool had Vivian L.P. ook contact met Marwan K. uit Oostzaan, die momenteel verdachte is in een grote drugszaak, en eerder werd vrijgesproken van witwassen.