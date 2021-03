Bosnische cokehandelaar krijgt 25 jaar cel in Peru

Connect on Linked in

In Peru heeft een rechtbank Bosniër Zoran Jaksic in een nieuw vonnis veroordeeld tot 25 jaar cel. Die straf komt bovenop de 20 jaar jaar die hij in Peru in 2017 al kreeg. Jaksic, die ook een Servisch paspoort heeft, wordt gerekend tot een exponent van de Servische “Groep Amerika” en komt voor in onderzoeken naar cocaïnehandel via Antwerpen.

Griekenland

De nieuwe straf van Jaksic is voor een een zending cocaïne van 800 kilo die in 2016 door de politie in Peru in beslag werd genomen. Acht andere mensen werden veroordeeld tot straffen van 15 tot 35 jaar, onder hen de broers Mauro en Walter Algumer Vilca. Twee verdachten werden vrijgesproken. Jaksic kreeg ook te horen dat hij na vervulling van zijn straf het land zal worden uitgezet. Griekenland vraagt sinds 2017 om zijn uitlevering, waar een Peruaanse rechter eerder toestemming voor heeft gegeven.

Jaksic werd in 2016 in Peru aangehouden. Aanvankelijk was er sprake van dat hij aan Argentinië zou worden uitgeleverd.

Tunnel

Op 19 januari 2017 werd Jaksic voor handel in cocaïne veroordeeld tot 20 jaar cel.

Jaksic wordt ervan verdacht te hebben geïnvesteerd in de bouw van een tunnel uit de zwaar beveiligde gevangenis Castro Castro in Lima. Deze tunnel zou een gezamenlijke financiering van 500.000 dollar zijn geweest van Jaksic en de Peruaanse gedetineerde Jorge Javier Medina Gavilán. De bouw ervan zou enige jaren hebben geduurd. In december vorig jaar werd de 180 meter lange tunnel ontdekt. Jaksic was overigens in 2019 al overgeplaatst naar de gevangenis Piedras Gordas in Ancón.

Tito

In het Peruaanse onderzoek naar de cocaïnehandel van Jaksic staat dat hij vooral transporten naar Griekenland en Antwerpen organiseerde.

Een van de mannen die volgens de Peruanen de cocaïne in Antwerpen ontving zou “Tito” zijn geweest, van de groep die ook wel als de Tito & Dino-clan is aangeduid, en ook voorkomt in Nederlands onderzoek naar de smokkel van 5,3 ton naar Antwerpen, waar ook Piet S. verdachte in is. De voortvluchtige Edin G., die ook tot die groep zou behoren, is in Nederland verdachte van witwassen en drugshandel.