Komt er bewijs over de Antwerpse 5,3 ton cocaïne?

De recherche denkt dat Hagenaar Piet S. (64) het brein was achter een container met bijna 7.000 kilo cocaïne die in december 2017 werd onderschept in de haven van Antwerpen, en ook achter een transport van 5,3 ton cocaïne. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit dossierstukken over Piet S. en zestien medeverdachten. Uit stukken die Crimesite heeft ingezien kan worden opgemaakt dat het transport van die 5,3 ton cocaïne door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) in verband werd gebracht met een internationale groep criminelen, onder wie ook andere Nederlanders dan Piet S..

De inlichtingendienst van de politie zegt eind 2017 te zijn getipt over de partij van bijna zeven ton, die vanuit Colombia via Antwerpen naar Nederland zou gaan. Op 30 december controleerde de Antwerpse douane een container met bananen. Daarin bleek 6.884 kilo te zijn verstopt. De container ging met één ons cocaïne verder naar een transportbedrijf in Oosterhout. Daar werden vier verdachten opgepakt. Zij zijn eind november vrijgesproken, na een maximale eis van 14 jaar.

Overigens waren er waarschijnlijk meerdere partijen bij de zeven ton betrokken. Het dossier bevat anonieme tips over problemen die S. zou hebben gehad omdat personen hem verantwoordelijk zouden hebben gesteld voor het verlies van de partij.

S. zou overigens meermalen per jaar partijen van meer dan 2000 kilo hebben gesmokkeld. Bewijs tegen S. zou vooral moeten komen uit pgp-chats die in 2019 en 2020 middels Encrochat zijn verstuurd.

S. zou volgens de tips aan de inlichtendienst ook achter 5323,7 kilo cocaïne zitten, die in oktober 2017 in Antwerpen werd gepakt, zo schrijft De Telegraaf.

Transporten van een dergelijke omvang zijn nooit het werk van een enkele investeerder, maar doorgaans van een groepje, die dan samen het risico deelt. Als het waar dat Piet S. misschien betrokken was bij die bewuste 5,3 ton in Antwerpen dan trekt de recherche waarschijnlijk de conclusie dat S. samenwerkte met verschillende andere criminelen. En daarvoor zijn wat aanwijzingen.

Volgens de politie had in die 5,3 ton cocaïne de Bosnische “Dino & Tito groep” een aandeel. Over dat samenwerkingsverband verschafte de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) in 2018 aan Nederland informatie, zo blijkt uit dossierstukken die Crimesite heeft ingezien.

De DEA stuurde de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 gedateerde gegevens over deze groep, die in Colombia zou samenwerken met een groep uit de Norte del Valle, een netwerk dat voortkomt uit het voormalige “Cali-kartel”. De 5.300 kilo kwam uit Medellín (Colombia) en had als eindbestemming een fruithandel in Barendrecht.

Edin G.

In juli 2019 waren er in Breda invallen in het kader van een internationaal onderzoek naar verdachten van Bosnische afkomst. Hoofdverdachte was Edin G.. In de DEA-stukken figureren de namen van G. naast die van Raffaele I. (bekend van de gestolen Van Gogh-schilderijen), Richard “Rico” R., Naoufal F. en Ridouan Taghi. Maar bewijs leverde de DEA er niet bij.

In de zaak tegen Rico R., die in Amsterdam in een slepende zaak terechtstaat voor het leiden van een internationale criminele organisatie die in cocaïne handelde, schetste de officier van justitie op een zitting in december 2019 een wereldwijd opererende organisatie (met bovenstaande namen). De namen van Piet S. en Edin G. kwamen echter in dat verhaal niet voor.

Of het bewijs tegen S. over die mega-partijen rondkomt is heel erg afwachten. Tot nu toe is de 5,3 ton cocaïne aan geen van de bovengenoemde namen in een concrete rechtszaak ten laste gelegd. De politie beschikt niet over gekraakte EncroChat-berichten uit 2017. Mogelijk wel over gekraakte pgp-berichten van andere aanbieders.

