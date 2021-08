Bouterse: kleinzoon heeft mogelijk wapens gestolen

Connect on Linked in

De diefstal van wapens uit de wapenkamer van ex-president Desi Bouterse is vermoedelijk door zijn kleinzoon Walter Bouterse gepleegd. Volgens Starnieuws heeft Bouterse over dat vermoeden gesproken in zijn verhoor bij de Surinaamse politie. Eind juni heeft Bouterse aangifte laten doen van de diefstal van een arsenaal van 46 (zware) vuurwapens en raketwerpers uit zijn woning.

Kast

Bouterse zegt op 22 juni de diefstal van wapens te hebben ontdekt, nadat kleinzoon Walter Bouterse zichzelf had gedood. Hij hoorde dat er wapens en munitie in het huis van zijn kleinzoon waren gevonden en hij ging daarom poolshoogte nemen in de wapenkamer. Hij ontdekte dat wapens en munitie ontbraken en liet aangifte doen bij de Militaire Politie.

Mogelijk heeft Walter een sleutel weggenomen die in een kast van Bouterse’s echtgenote, Ingrid Waldring-Bouterse, werd bewaard. Bouterse vermoedt dat zijn kleinzoon de sleutel moet hebben weggehaald omdat hij vrijelijk toegang had tot alle ruimtes in het huis.

Drie sleutels

Er waren drie sleutels van de wapenkamer. Een van de sleutels was altijd in de tas van Bouterse, de tweede was in een locker en de derde in een kast van zijn echtgenote.

Bouterse verklaart dat hij medio juni voor het laatst de wapenkamer heeft geïnspecteerd en dat alles er toen normaal uitzag. Boutserse is in juli en augustus door de politie verhoord over de kwestie.

De politie wil binnenkort nog forensisch onderzoek doen in de woning van Bouterse.

