Politie komt huis Desi Bouterse nog niet in

Connect on Linked in

Deze week is een bezoek van de forensische afdeling van de Surinaamse politie aan de woning van de oud-president Desi Bouterse niet door gegaan, zo schrijft de Surinaamse Sun. De opgegeven reden is een besmetting met Covid-19 in de woning. Het bezoek van de forensische dienst is al meerdere malen afgezegd. De politie zou woensdag onderzoek doen in de zaak van de bij Bouterse thuis gestolen wapens. Op 23 juni werd aangifte van diefstal gedaan bij de militaire politie.

Raketwerpers

Bouterse is in juli en augustus al twee keer thuis verhoord door het onderzoeksteam.

Er zijn in de villa van Bouterse 46 wapens gestolen, waaronder 25 Kalasjnikovs, raketwerpers en een mitrailleur. De politie heeft vijf verdachten vastgezet voor de diefstal, onder hen is een politieagent. De wapens zijn nog spoorloos. Bouterse had thuis nog meer wapens; die zijn door politie in beslag genomen.

Geld

In Suriname gaat het gerucht dat de mysterieuze wapenzaak op één of andere manier te maken heeft met de zelfdoding (in juli) van Walter Bouterse, een kleinzoon van Desi Bouterse, en een zoon van Dino Bouterse. Bij Walter Bouterse werd een geldbedrag gevonden dat door de politie in beslag werd genomen. Vervolgens werd dat geld weer ontvreemd op het politiebureau.

De Surinaamse president Chan Santokhi heeft benadrukt dat hij wil dat de wapenzaak tot op de bodem wordt uitgezocht.