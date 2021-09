Bouterse: regering wil de gestolen wapens niet terugvinden (VIDEO)

Connect on Linked in

De Surinaamse ex-president Desi Bouterse heeft deze week op een persconferentie gezegd dat de bij hem gestolen wapenvoorraad in handen is van de Surinaamse onderwereld en dat de Surinaamse autoriteiten niet in willen gaan op een voorstel om over teruggave te onderhandelen. In reactie heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie ontkend op de hoogte te zijn van ‘enig aanbod’ om de wapens terug te leveren.

In een klein en arm land als Suriname, dat bovendien blootstaat aan grote druk van de internationale cocaïnehandel, is de kwestie van het wapenarsenaal van 46 geweren, pistolen, raketwerpers, en veel munitie, een heel pikante kwestie. De gebeurtenissen vallen ook nog samen met de eindfase in het proces tegen Bouterse die is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de December-moorden in de jaren tachtig maar nog niet is aangehouden om zijn straf uit te zitten. Omdat Bouterse in ieder geval door Nederland wegens een drugsveroordeling wordt gezocht kan hij moeilijk internationaal reizen.

Een van de vragen die speelt is of de Surinaamse autoriteiten inderdaad de macht hebben om de invloedrijke Bouterse te arresteren en het risico van grote politieke onrust willen riskeren. De aanhang van Bouterse’s NDP onder de bevolking is nog aanzienlijk. Het feit dat Bouterse kennelijk beschikte over een flinke voorraad wapens, die eigenlijk van het Nationaal Leger zijn, was voor veel Surinamers een schok. Dat onbekenden nu over die wapens beschikken maakte velen nog ongeruster.

Schaakspel

Wat Bouterse dinsdag zei op zijn persconferentie over de wapendiefstal maakte de zaak niet duidelijk. Kristalhelder was wel dat Bouterse een zet deed in het schaakspel over het heetste hangijzer in de actuele Surinaamse politiek: de tenuitvoerlegging van de straf van twintig jaar cel die Bouterse boven het hoofd hangt.

Bouterse stelde dat de Surinaamse regering de wapens kennelijk niet terug wilde hebben: ‘mijn conclusie is dat men de wapens niet wil vinden.’

Liever wil de regering pretenderen – zegt Bouterse – dat:

Bouterse cum suis of de NDP betrokken zijn. De regering stelt zich zeer vijandig op. De regering stelt zich zeer agressief op.

Hoe kan dat dat nu toe men geen pogingen heeft ondernomen om de wapens terug te krijgen, vroeg Bouterse zich hardop af.

Na een maand was er nog geen enkele actie ondernomen om het aanbod te accepteren dat de wapens terug zouden komen in de boezem van het Nationaal Leger.

De ondergrond

Bouterse onthulde dat ‘de ondergrond’ de wapens nu in handen heeft:

Binnen enkele dagen [na de diefstal] heeft de ondergrond zich georganiseerd en gezegd wij sturen deze wapens terug.

Die mensen willen wel ‘enige garanties’ hebben, aldus Bouterse. Zo moet er een liaison komen om te bemiddelen. Iemand die zij vertrouwen en kan bemiddelen met een vertegenwoordiger van de Surinaamse overheid.

Bouterse onderstreepte zelf niet te weten welke groep de tientallen wapens nu beheert. Zo kan hij er zelf onmogelijk op worden aangesproken.

Maar de boodschap is dat hij kennelijk wel de kennis en de contacten in de onderwereld heeft. En zo liet “Baas” weer zien dat hij weliswaar geen president meer is maar nog altijd een machtsfactor is waarmee gerekend moet worden. Een man die niemand in Suriname zomaar even in het cachot kan gooien.

'Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig', zei Bouterse in antwoord op een vraag over de houding van de de Surinaamse regering.

Het gezag

Hoe kan het nu dat de gewone burger Bouterse nog altijd toegang had tot een wapenarsenaal dat aan het Nationaal Leger toebehoort, wilde een journaliste op de persconferentie van Bouterse weten. Bouterse gaf geen krimp: ‘Het gezag zet de wapens waar hij wil.’

Het beveiligde magazijn stond onder toezicht van het Nationaal leger en van de nationale veiligheidsdienst. Zij komen volgens Bouterse ‘binnenvallen’ wanneer zij maar willen, voor periodieke schoonmaak en inspectie.

Bouterse zei eerder tegen de politie op 22 juni de diefstal van wapens te hebben ontdekt. Dit was nadat zijn kleinzoon Walter Bouterse zichzelf van het leven had beroofd. Bouterse hoorde dat er wapens en munitie in het huis van zijn kleinzoon waren gevonden. Dat zette hem ertoe aan poolshoogte nemen in de wapenkamer. Toen ontdekte hij dat er wapens en munitie ontbraken en liet hij aangifte hij doen bij de Militaire Politie.

Bij de Surinaamse politie loopt er nog een onderzoek naar de diefstal.

Bekijk de persconferentie: