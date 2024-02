“Brein” achter EncroChat uitgeleverd naar Frankrijk

Connect on Linked in

Een van de belangrijkste mensen achter het opzetten van het bedrijf EncroChat is deze week vanuit de Dominicaanse Republiek aan Frankrijk uitgeleverd om daar te worden berecht. Paul Krusky (54) werd in mei 2022 opgepakt in de Dominicaanse Republiek en stond er sindsdien onder huisarrest.

Criminele organisatie

Hij wordt in Frankrijk onder meer verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie die in drugs en wapens handelde en van het opzetten van een illegale communicatiedienst.

Volgens de Franse justitie was de Canadees Krusky een van de mensen die het businessmodel van EncroChat heeft opgezet en de verkoop en de marketing van de toestellen mogelijk maakte. Krusky is vanaf 2012 bezig geweest met de ontwikkeling van Encro.

In juli 2021 is tegen Krusky een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Op verzoek van het Openbaar Ministerie van Rijsel (Lille) werd hij vorige week uitgeleverd aan Frankrijk.

In 2022 waren er invallen in verschillende landen. Krusky werd toen aangehouden, maar kwam weer op vrije voeten

Software

EncroChat was een communicatiesysteem waarbij klanten telefoons kochten met hierop geïnstalleerde software. Met de telefoons kon alleen worden gechat. De bedoeling was dat de opsporingsautoriteiten de berichten nooit leesbaar zouden kunnen maken. Maar dat gebeurde wel.

In 2020 ontmantelde de politie in een internationale actie het EncroChat-systeem, nadat er enige maanden live was meegelezen met berichten die gebruikers met een bepaalde type Encro-telefoon verstuurden.

Roubaix

Encro had vooral in Nederland veel gebruikers, en de recherche kwam dit soort telefoons geregeld tegen in opsporingsonderzoeken. Nederlandse specialisten ontdekten in 2017 dat EncroChat zijn servers had ondergebracht bij een van de grootste hostingbedrijven in de wereld: OVH. Vanuit een vestiging van OVH in het Franse Roubaix werden de gecodeerde berichten van de gebruikers over de wereld gestuurd.

26Bismarck

In Frankrijk startte op dat moment een onderzoek naar de leidinggevenden achter het bedrijf EncroChat, in Nederland begon een vergelijkbaar onderzoek 26Bismarck. Later werd afgesproken dat Frankrijk de leiding van EncroChat zou vervolgen. Nederland zette nog wel strafrechtelijk onderzoek 26Oakmont voort: naar resellers van Encro-toestellen.

De Nederland justitie focuste zich op de leesbaar gemaakte berichten van de duizenden Nederlandse gebruikers van EncroChat. Justitie stelt dat het duidelijk was dat EncroChat een criminele organisatie was en dat de gebruikers allen crimineel waren.

Andere landen kregen Encro-data toegespeeld van gebruikers die daar werkten of verbleven.

Meer verdachten

In 2020 was de live-operatie tegen EncroChat. Tussen 2020 en 2023 werden volgens Eurojust ruim 6 500 verdachten gearresteerd en werd ten minste 900 miljoen euro aan vermogen in beslag genomen.

Er staan in Frankrijk nog meer verdachten terecht in het Encro-onderzoek. In 2022 werden Spaanse verdachten overgeleverd naar Frankrijk.

Over de vraag in hoeverre de hack op EncroChat was toegestaan lopen nog verschillende Europese procedures.

