‘Goud pakt hoofdrol in crimineel betalingsverkeer’

Omdat goud in de criminele wereld steeds belangrijker wordt gaat de overheid de aandacht richten op malafide goudhandel. Volgens het Algemeen Dagblad is de goudhandel een prioriteit binnen de Nationale Samenwerking Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Binnen het NSOC werken zes opsporingsdiensten samen: de politie, het Openbaar Ministerie, de Marechaussee, de Belastingdienst, de Douane en de FIOD. Er staan ‘gerichte acties en invallen’ op stapel.

Betaalmiddel

Uit internationaal onderzoek blijkt dat in de onderwereld goud het belangrijkste betaalmiddel zal worden. Een groot voordeel van goud is dat het waardevast is. Verder is de herkomst door dubieuze goudraffinaderijen te verhullen door omsmelten. Een kilo is nu ongeveer 50.000 euro waard en heeft het formaat van een smartphone. Het is wel zwaar, maar in een sporttas kan een gigantische waarde worden getransporteerd. Bovendien maakt de overheid het voor criminelen steeds lastiger te werken met contant geld door steeds nieuwe maatregelen.

Bolle Jos

In het onderzoek naar (de voortvluchtige) “Bolle Jos” L. zou uit door de politie onderschepte berichten zijn gebleken dat deze honderden kilo’s goud heeft witgewassen. In verschillende politie-onderzoeken figureren investeringen van criminelen in diamanten en goud, met name in relatie met bepaalde Afrikaanse landen. De FIOD richt zich al jaren op goudfraudes.

Keulen

Het Algemeen Dagblad schrijft dat er in een groot Nederlands-Duits onderzoek naar voren kwam dat er met goudhandel 1,6 miljard euro aan misdaadgeld zou zijn witgewassen. Dat onderzoek startte vorig jaar en loopt nog. De verdachten werkten in Keulen. De politie stelde vast dat er links zijn met Nederlandse drugshandelaren, waarvan één uit de buurt van Amsterdam.

De organisatie werkte als een ondergrondse bankier. Criminelen konden in Duitsland geld afgeven om het vervolgens in Turkije weer te innen. De wisselaars kochten omgesmolten goudbaren van het criminele geld dat ze in Duitsland in handen kregen. In Istanboel werd het goud verkocht. In totaal zou de recherche zo’n 75.000 kilo goud in beeld hebben.

Suriname

In Suriname werkt ongeveer 30% van de beroepsbevolking in de goudsector. Rond de goudhandel in Suriname hangt volgens het Algemeen Dagblad een verdenking van witwassen. Het in Dubai gevestigde bedrijf Kaloti heeft sinds 2015 een raffinaderij in Suriname waar veel van het door kleine goudwinners gevonden goud wordt omgesmolten en vandaar geëxporteerd.

Er is informatie dat het bedrijf een dekmantel in een witwascarroussel is. Uiteindelijk zou het bedrijf goud met dubieuze herkomst in Zwitserland laten belanden, en dan voorzien van een nette Zwitserse stempel, waar het legaal kan worden verhandeld.