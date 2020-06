Britse moordverdachte opgepakt in Brazilië

Connect on Linked in

In Brazilië is een Brit opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk wordt verdacht van moord, ontvoering, drugshandel, witwassen van geld, handel in wapens en explosieven en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij werd gezocht door Interpol en zou deel uitmaken van een Schotse groep waar James en Barry Gillespie de leiders van zijn.

Ook de in Italië aangehouden Chris “Scotty” Hughes werd gerekend tot deze groep (zie onder). Die wordt in Nederland gezien als de man die in december 2016 de moordenaar van Martin Kok heeft gelokt.

Volgens Braziliaanse media heeft de politie aanwijzingen dat nog een verdachte Brit zich in Brazilië zou bevinden, mogelijk één de broers James en Barry Gillespie. De aanhouding vond plaats in een luxe appartement in de wijk Meireles, in de stad Fortaleza.

In het appartement waren nog twee Brazilianen aanwezig, onder hen een vriendin van White. De politie vond een contant geldbedrag maar geen vuurwapens.

