NarcoFiles: Surinaamse vice-president betrokken bij internationale cocaïnehandel

Amerikaanse en Colombiaanse opsporingsdiensten hebben zowel de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk als oud-president Desi Bouterse in verband gebracht met recente betrokkenheid bij cocaïnehandel. Dat blijkt uit e-mails van het Colombiaanse Openbaar Ministerie, die zijn buitgemaakt bij een hack in 2022. De e-mails zijn ingezien door veertig nieuwsorganisaties van over de hele wereld. Een van de deelnemers aan het project NarcoFiles is InsightCrime.

Steekpenningen

Brunswijk en Bouterse, die in Nederland zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij cocaïnehandel, zouden optreden als makelaars en hun connecties binnen de Surinaamse autoriteiten gebruiken om cocaïnesmokkel te faciliteren in ruil voor steekpenningen.

Zowel de Colombiaanse guerrillagroep Ejército de Liberación Nacional (ELN) en dissidente groepen van de gedemobiliseerde Colombiaanse Revolutionaire Strijdkrachten (FARC) stuurden de afgelopen jaren allebei cocaïne door Suriname, zo valt op te maken uit de gehackte e-mails.

Zorg en Hoop

De vermeende banden van Brunswijk met de drugshandel komen naar voren in een e-mail van 25 augustus 2020. In de e-mail schrijft een speciale agent van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) aan een onderzoeker van het Colombiaanse Openbaar Ministerie over een recent drugstransport in Suriname.

Dat handelde om een transport vanuit het Surinaamse binnenland naar vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo. De DEA verdacht Brunswijk ervan in contact te staan met drie ‘bad guys’, onder wie Gilbert S., een piloot die eigenaar is van een luchtvaartbedrijf Vortex. Er doken indertijd berichten op dat Surinaamse ‘politiemensen’ bij dat coketransport betrokken waren.

400 kilo

Uit de e-mails blijkt dat twee politiemensen S. overvielen en probeerden te rippen van 400 kilo cocaïne. Maar de twee gaven het snel terug nadat ze ontdekten dat een deel van de drugs toebehoorde aan een crimineel met belangrijke connecties.

Brunswijk zou geld hebben ontvangen om ‘de situatie te kalmeren’. Brunswijk heeft niet gereageerd op het verzoek van InSight Crime om commentaar.

Het contact van Brunswijk is volgens de e-mails Brian B.. In 2018 veroordeelde een Braziliaanse rechtbank hem bij verstek tot 21 jaar gevangenisstraf wegens de handel in 500 kilo cocaïne.

Een jaar geleden liepen achter de schermen de spanningen tussen de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi en vice-president Brunswijk hoog op.

Bouterse: in de game?

Beschuldigingen van de voortdurende betrokkenheid van Bouterse bij de drugshandel verschenen in een andere gehackte e-mail tussen functionarissen van het Colombiaanse bureau van de procureur-generaal.

In de e-mail, gedateerd 6 mei 2022, schrijft een ambtenaar van het Colombiaanse Openbaar Ministerie aan een superieur over een rapport van een informele bron. Daarin staat dat Bouterse zou helpen bij het verhandelen van cocaïne vanuit Colombia via Suriname naar locaties in het Caribisch gebied, Afrika en Europa.

Bouterse zou in contact staan met een Surinaamse drugshandelaar wiens netwerk ook een Colombiaanse handelaar omvatte die probeerde een privévliegtuig te krijgen dat was aangepast om tussen de 1,2 en 1,5 ton cocaïne te vervoeren, aldus de informant.

Bouterse weigerde commentaar te geven aan InsightCrime.

Overigens heeft het vliegtuig dat Gilbert S. in 2020 onder de bescherming van Brunswijk zou hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen, een link met Desi Bouterse. De zespersoons Cessna C206 werd in 2017 gekocht door Samuels bedrijf Vortex in overleg met toenmalig president Bouterse.

Venezuela

In de e-mails komt ook een route van de Colombiaanse guerillabeweging ELN voor.

Het ELN vervoerde cocaïne met voertuigen van San Vicente del Caguán, in het Colombiaanse departement Caquetá, naar een landingsbaan in Arauca, dicht bij de Venezolaanse grens. Vervolgens vlogen piloten de cocaïne naar Suriname. Vanuit Suriname werden de drugs naar Europa geëxporteerd.

Het ELN werd in Suriname betaald met Amerikaanse dollars, die vervolgens werden teruggestuurd naar Colombia en ingewisseld voor pesos, volgens een verklaring van een voormalig ELN-medewerker bij het Colombiaanse militaire deel van de e-mailhack.

Transporten vanuit Colombia en Venezuela naar Suriname gaan overigens nog altijd door. In augustus 2023 vertelde de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi aan radiostation ABC dat er nog steeds dagelijks drugsvliegtuigen landen in het binnenland van Suriname.

