‘Surinaamse vice-president mogelijk getuige over goud in witwaszaak’

In de witwaszaak tegen de vermeende drugshandelaar Piet W. gaat de Nederlandse politie proberen de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk te horen als getuige. Brunswijk (foto) zou moeten verklaren of een voorraad goudstaven nu van hem of van W. was. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Foto’s

De afgelopen zomer heeft W. gezegd dat hij voor miljoenen aan goud heeft verkocht voor Brunswijk. Hij beantwoordde vragen over foto’s van goudstaven die zijn telefoon waren gevonden.

Het Openbaar Ministerie noemde de uitleg van Piet W. ‘hoogst ongeloofwaardig’, maar wil nu toch de politie vragen om Brunswijk te gaan horen. Advocaat Ruud van Boom zegt: ‘Je kunt niet als OM zeggen dat er niks van de verklaring klopt, maar het vervolgens niet uitzoeken.’

Ergens in de komende maanden moet het verhoor gaan plaatsvinden. Brunswijk is in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel en wordt nog steeds in verband gebracht met cocaïnehandel.

Rolls-Royce

Piet W. is een Nederlander van Surinaamse origine, die sinds 2017 in Suriname woont. Afgelopen zomer deed de politie een inval in zijn Surinaamse woning. Hij zat toen al in Nederland vast voor de witwaszaak. In het verleden is W. veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel.

Justitie vervolgt hem nu voor witwassen vanwege zijn extreem luxe levensstijl, met dure vakanties, een Rolls-Royce, twee Mercedessen en een Audi A8.

Hij zou ter waarde van 6 miljoen euro aan goud bezitten.

Goud is momenteel erg in trek bij drugscriminelen om geld wit te wassen.

Goudmijn

Piet W. zegt dat hij goud uit Surinaamse goudmijnen heeft verkregen, maar dat een deel van het goud dat justitie hem toerekent van Brunswijk was.

Maar de recherche heeft in Suriname de afgelopen maanden getuigen gehoord, onder wie de eigenaar van de mijn in Suriname. Deze man ontkende dat W. met zijn bedrijf te maken had gehad.

Een andere uitleg van W. over zijn vermogen is dat hij in Suriname een erfenis zou hebben ontvangen. Justitie zegt dat te hebben gecheckt in Suriname, en daar zou niets van zijn gebleken.

Advocaat Van Boom stelt dat de moeder van W. wel degelijk rijk was, onder meer door bezit van 25 hectare landbouwgrond.