Buurt in Vianen waar explosieven lagen eerder geteisterd door incidenten

De buurt in Vianen waar zondagmiddag een verdacht pakket met explosieven werd aangetroffen, is de laatste jaren vaker doelwit geweest van aanslagen en incidenten. Zo vonden er in de wijk en straat Vijfheerenlanden al eerder explosies plaats en werd er een handgranaat bij een bestelbus aangetroffen. Ook werd in december 2019 de zus van Ridouan Taghi opgepakt bij een woninginval.

Verdacht pakket

Zondag rond 15.00 meldde de Utrechtse politie dat er een verdacht pakket was aangetroffen op het balkon van een woning aan de Vijfheerenlanden in Vianen. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek dat het verdachte pakket inderdaad explosieven bevat. Het pakket is door de EOD ontmanteld en veilig gesteld voor nader onderzoek.

Woning gesloten

Omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd en omwonenden mochten zondagavond weer naar huis. Voor het pakket met explosieven is nog niemand aangehouden. Wat de aanleiding is voor het pakket en voor wie deze bedoeld was, is nog onduidelijk. De woning waar de explosieven werden gevonden, is op last is van de gemeente Vijfheerenlanden gesloten. Die beslissing werd genomen “om rust voor de buurt te krijgen”, meldt burgemeester Sjors Fröhlich op X.

Het is niet de eerste keer dat er explosieven zijn gevonden of incidenten plaatsvinden aan de Vijfheerenlanden, een wijk en straat die bestaat uit tien flats en één seniorenflat.

Handgranaat

In mei 2019 werd op een parkeerplaats aan de Vijfheerenlanden een niet ontplofte handgranaat gegooid naar een bestelbus. De inzittenden van de bus zaten iets te eten toen ze een harde klap hoorden. De klap was een handgranaat die tegen hun busje was gegooid. Als door de wonder ontplofte de granaat niet, ondanks dat de pin eruit was getrokken. Het explosief was gegooid door twee mannen die in het donker gekleed waren en wegreden op een scooter. De handgranaat werd ontmanteld door de EOD.

Waarom de granaat tegen de bestelbus werd gegooid was volgens de politie volstrekt onduidelijk. De inzittenden hadden geen conflicten en waren ook geen inwoners van Vianen.

Zus Taghi

In december 2019 werd de zus van Ridouan Taghi opgepakt bij een woninginval aan de Vijfheerenlanden. Dat gebeurde kort nadat Taghi zelf werd opgepakt in Dubai. Zwaarbewapende agenten vielen de woning in Vianen binnen. In Vianen woont meer familie van Taghi. Volgens Sjors Fröhlich, burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden (waaronder Vianen valt), leidde de aanhouding van Taghi destijds tot “spanningen” in de stad.

Explosie

In maart 2023 raakte een woning aan de Vijfheerenlanden ’s nachts beschadigd door een explosie. Er waren op dat moment wel mensen in de woning aanwezig maar zij raakten niet gewond. Waarom het huis doelwit was van de explosie is onduidelijk.

Drugsonderzoek

In januari 2024 hield de politie in een lopend drugsonderzoek vier mannen uit Vianen van 17, 23, 26 en 31 jaar aan op verdenking van handel in soft- en harddrugs. Bij het doorzoeken van hun woningen werd ruim 75.000 euro gevonden, evenals meerdere dure sieraden en een hoeveelheid soft- en harddrugs. Eén van de invallen vond plaats bij een woning aan de Vijfheerenlanden. Bij een van de verdachten werd ruim 60.000 euro gevonden. Daarop werd hij aangehouden op verdenking van witwassen. Bovendien werd zijn woning aan de Vijfheerenlanden doorzocht.