Celstraf voor vrouw (39) die hielp met diefstal na roofmoord in Boxmeer

Een 39-jarige vrouw uit Rijen is volgens de rechtbank in Den Bosch niet medeplichtig aan de fatale afloop van een seksdate tussen haar vriend en “tonprater” Frank Schrijen uit Boxmeer. Volgens de rechtbank was de vrouw zich er niet van bewust dat haar vriend, de 27-jarige Carli A. uit Trinidad en Tobago, het slachtoffer om het leven zou brengen. Wel hielp zij met het bestelen van Schrijen.

16 jaar cel

Frank Schrijen werd op 29 februari 2020 dood gevonden in zijn woning aan de Steenstraat in Boxmeer. Hij lag toen al dagen dood in zijn woning, nadat Carli A. hem op gewelddadige wijze om het leven had gebracht na een uit de hand gelopen seksdate. A. werd in februari 2021 tot 16 jaar cel veroordeeld wegens gekwalificeerde doodslag en diefstal met geweld.

Sporen gewist

Nadat Carli A. aan de 39-jarige vrouw uit Rijen had verteld dat het ‘gruwelijk mis was gegaan’ en dat hij geweld had gebruikt tegen het slachtoffer hielp de vrouw mee met het wissen van sporen van de diefstal met fatale afloop. Ook heeft de vrouw bij de diefstal buitgemaakte geldbedragen aangenomen en uitgegeven. Ze krijgt daarvoor van de rechtbank 256 dagen celstraf.

Eerdere diefstal

Carli A. had in 2017 al eens afgesproken in de woning van Schrijen in Boxmeer en haalde toen stiekem een fors geldbedrag weg. Door die afspraak wist hij dat Schrijen, een bekend figuur in het Brabantse dorp, een portemonnee had waarin veel geld zat. In februari 2020 zocht hij opnieuw contact met Schrijen om hem te kunnen bestelen. Dit plan mislukte tijdens een eerste afspraak, maar drie dagen later hadden ze opnieuw een seksdate.

Tijdens die afspraak sloeg de verdachte het slachtoffer met een stuk hout op zijn achterhoofd, bond hij hem vast met een stropdas en sneed zijn keel door. A. ging er vervolgens vandoor met de portemonnee van Schrijen.

Medeplichtigheid



Volgens de rechtbank was de vrouw op de hoogte van het plan van haar vriend om de Boxmeerse tonprater (een soort amateurcabaret tijdens carnaval) opnieuw te beroven. De vrouw onderhield via haar telefoon contact met Schrijen, waarbij ze zich voordeed als haar vriend (Carli A.) en het slachtoffer op de hoogte hield van de vertraging van haar vriend.

Uit alle contacten tussen de vrouw en haar vriend vóór het misdrijf blijkt volgens de rechtbank niet van een plan om geweld te gebruiken. Ook bij de beroving in 2017 en bij het contact een paar dagen voor de fatale ontmoeting, werd geen geweld gebruikt. Daarnaast nam de dader geen wapen mee naar de seksdate. Uit dit alles maakt de rechtbank op dat de vrouw geen weet had van het feit dat haar vriend het slachtoffer om het leven zou brengen. De vrouw wordt dan ook vrijgesproken van medeplichtigheid aan gekwalificeerde doodslag.

Ongevoelig



Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank er rekening mee dat de vrouw wist dat het geld van Schrijen was gestolen en dat hem door toedoen van Carli A. mogelijk iets ernstigs was overkomen. Zij nam het gestolen geld desondanks aan en heeft dit vervolgens uitgegeven. Ze was enkel uit op financiële winst. Daarnaast hielp zij met het wissen van sporen.

Verder weegt nog mee dat de vrouw blijft zeggen dat ze geen weet heeft van de oorzaak van de dood van het slachtoffer; met die houding lijkt zij volgens de rechtbank ongevoelig te zijn voor het onherstelbare leed dat haar vriend de nabestaanden heeft aangedaan.

Naast 256 dagen celstraf moet de vrouw de nabestaanden een schadevergoeding van 25.000 euro betalen voor het gestolen geld.