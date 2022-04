Cocaïnebaron Darko Saric opnieuw aangehouden en berecht

In Servië is de voor grootschalige cocaïnehandel veroordeelde Darko Saric opnieuw gearresteerd en voor de rechter gebracht in een nieuwe strafzaak. Hij wordt nu verdacht van opdracht geven voor een liquidatie en ook weer voor grootschalige smokkel van cocaïne. Naast Saric staat een aantal medeverdachten in Belgrado, onder wie zijn advocaat Dejan Lazarevic, terecht.

5,7 ton cocaïne

Internationale politieorganisaties deden vanaf 2009 onderzoek naar het netwerk van Saric. Hij werd zelf in 2014 gearresteerd en in 2018 in Belgrado schuldig bevonden aan het invoeren in Europa van 5,7 ton cocaïne. Hij kreeg 15 jaar cel. In 2020 dienden zijn advocaten een cassatieberoep in. En in 2021 werd zijn zaak op procedurele gronden terugverwezen door het Hof van Cassatie naar het gerechtshof, een besluit dat in Servië leidde tot opwinding, omdat er openlijk getwijfeld werd aan de integriteit van een raadsheer die eerder als lid van een gerechtshof de zaak van een grote sigarettensmokkelaar van tafel veegde, naar later bleek op onjuiste gronden. De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) rekende deze Stanko “Cane” Subotic tot de zakenpartners van Darko Saric.

2020 werd Saric ook veroordeeld tot witwassen, tot negen jaar cel maar hij kwam weer op vrije voeten.

Ecuador

Er ligt nu een nieuwe zaak tegen Saric, en hij werd dit voorjaar gearresteerd. Hij zou opdracht hebben gegeven voor de liquidatie van een Serviër in Ecuador. In januari overleed Milan “Cigla” Milovac (47) in een ziekenhuis in Ecuador nadat hij was beschoten. Saric zou ook leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie die tussen 2020 tot 14 april 2022 in Zuid-Amerika onderhandelde over de aankoop van cocaïne voor grootschalie export naar Europa. Verder wordt Saric er (onder meer) met zijn advocaat van verdacht dat hij getuigen heeft proberen te beïnvloeden en in diskrediet heeft proberen te brengen met onware verklaringen.

Ook maakten ze volgens justitie valse documenten van de geheime dienst op die inhielden dat de verdachten werkten voor de geheime dienst en door justitie met rust gelaten zouden moeten worden.

Het bewijs in de zaak komt onder meer van door de politie gekraakte berichten van de Sky ECC-server. Saric zou zich graag met de alias Poetin hebben laten aanduiden.

Een aantal verdachten van de groep is voortvluchtig.

