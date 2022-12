Ecuador: gevangenisdirecteur in zijn auto geliquideerd (VIDEO)

Connect on Linked in

In Ecuador is donderdag de directeur van een grote penitentiaire inrichting in zijn auto geliquideerd door onbekenden. Santiago Loza Moscoso was directeur van de El Inca-gevangenis in de hoofdstad Quito. De man was rond 08.30 op weg naar zijn werk en werd in Gualo, in het noorden van Quito. Hij werd achtervolgd door twee mannen op een motor die het vuur op hem openden.

Los Lobos

Over de daders is weinig anders bekend dan dat ze allebei een helm droegen. De directeur was op 9 november aangetreden.

De El Inca gevangenis staat intern onder controle van de criminele organisatie Los Lobos. De aanslag volgt nadat er enige dagen lang rellen waren in de gevangenis.

Enige weken geleden lieten de voornaamste criminele organisaties die de verschillende gevangenissen in Ecuador controleren in videoboodschappen aan de regering van het land lieten weten een ‘vredesakkoord’ te willen sluiten.

Gevangenissen in Latijns-Amerika worden alleen aan de buitenkant beveiligd. Bewaarders en bewakers oefenen binnen maar zeer beperkt controle uit en vertonen zich zelden op de afdelingen. Er is veel corruptie onder het personeel en bij sommige veiligheids- en politiediensten.

Controle

De PI’s in Ecuador worden geteisterd door grote onrust en massale vechtpartijen tussen verschillende bendes die controle over de toegang van contrabande en controle over de gang van zaken binnen willen veroveren. Daarbij zijn de afgelopen jaren honderden doden gevallen.

De autoriteiten in Ecuador proberen door onder meer regelmatige overplaatsingen van gevaarlijk geachte criminelen de orde te handhaven en evenwicht in de machtsverhoudingen te brengen.

Nadat Ecuador decennialang gespaard is gebleven voor de desastreuze effecten van de internationale cocaïnehandel is het land de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden als transitopunt van cocaïne die vanuit Colombia en Peru wordt aangevoerd en als eindbestemming Europa en Midden-Amerika heeft. Mexicaanse groepen en de Italiaanse ‘Nrdangheta hebben invloed in het land.

Recent wist een belangrijke leider van een Albanees netwerk zich te onttrekken aan detentie in het land. Hij smokkelde jarenlang cocaïne van Ecuador naar Rotterdam en Antwerpen. Zie:

