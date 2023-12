Commando Sil A. veroordeeld tot vier jaar cel voor cocaïne- en wapenhandel

Connect on Linked in

Ex-commando Sil A. (44) is maandag door de militaire kamer van de rechtbank Arnhem veroordeeld tot vier jaar cel voor betrokkenheid bij drugs- en wapenhandel. Volgens de rechter heeft A. meegeholpen bij de voorbereiding van twee grote cocaïnetransporten vanuit Suriname naar Antwerpen en Hamburg. Het Openbaar Ministerie had een maand geleden zes jaar cel geëist, maar A. werd niet voor alle aanklachten veroordeeld.

‘Dat hij dit deed toen hij in dienst was als militair, maakt het nog erger. Hij had een voorbeeldfunctie en is daar alles behalve zorgvuldig mee omgegaan’, aldus de rechter in het vonnis. Door zijn gedrag heeft A. het Korps Commandotroepen (KCT) ‘enorme imagoschade’ toegebracht.

Sky ECC

Volgens de rechtbank was Sil A. tussen 7 april 2020 en 26 mei 2020 betrokken bij de voorbereiding van de smokkel van twee grote partijen cocaïne van Suriname naar Antwerpen en Hamburg. Daarnaast maakte de elitecommando zich schuldig aan wapenhandel door op te treden als wapenmakelaar voor zijn jeugdvriend Gregory F., die in maart 2023 door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld werd tot negen jaar cel en een ontneming van ruim 2,2 miljoen euro voor cocaïnehandel.

Geheimhoudingsplicht

Verder schond Sil A. zijn geheimhoudingsplicht door geheime informatie die betrekking hadden op zijn werk bij het KCT met dezelfde Gregory F. te delen. Het ging daarbij om foto’s en call-signs van collega-militairen en informatie over oefeningen, werkwijze en tactieken van het KCT. Daarnaast verduisterde A. goederen van Defensie en had hij zonder toestemming rookgranaten en oefen- en scherpe munitie in huis. Het bewijs kwam volgens justitie vooral uit gekraakte Sky ECC-chats waarin A. zou hebben gecommuniceerd met F..

Onvoldoende bewijs

De officier van justitie verweet de militair ook 570 mitrailleurs te hebben verhandeld. De militaire kamer spreekt hem daarvan vrij. Verder vindt de militaire kamer niet bewezen dat Sil A. samen met anderen 260 kilo cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek – via Denemarken – naar Nederland smokkelde en spreekt hem daarvan vrij. De militaire kamer wijst vanwege deze vrijspraak de ontnemingsvordering ter hoogte van 453.000 euro af.

Taghi

Het onderzoek naar F. begon toen Ridouan Taghi in 2019 werd aangehouden in Dubai. Sil A. is een gewilde getuige in het Marengo-proces tegen Taghi, maar de rechtbank wilde niet dat hij zou getuigen. Daarop dienden de advocaten van Taghi een wrakingsverzoek in.

In verschillende media is gesuggereerd dat Sil A. via Gregory F. in contact is geweest met Ridouan Taghi, tegen wie levenslang is geëist voor opdracht geven voor liquidaties. Sil A. heeft daar eerder over gezegd: ‘Ik heb er last van dat ik gekoppeld word aan Taghi. Ik ken niemand uit zijn organisatie of hem.’

De officier van justitie bevestigde eerder dat een contact tussen Sil A. en Taghi niet is vastgesteld.

AIVD en MIVD

Sil A. voerde geheime opdrachten uit voor de Nederlandse staat, onder meer in vijandelijk gebied. Hij had vanuit zijn werkzaamheden contacten met inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Ook bij oefeningen werkte hij samen met de inlichtingendiensten.

Sil A. heeft gezegd dat hij uit hoofde van zijn functie onder meer telefoons van Sky ECC heeft getest, en ook daardoor via Sky contact had met zijn jeugdvriend Gregory F..

Justitie bestrijdt dat F. een formele relatie had met de inlichtingendiensten.