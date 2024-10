Crimineel kopstuk Johnny Mieremet vluchtte niet ver genoeg

Hoe hoger Mieremet in de hiërarchie van de misdaad steeg, hoe meer conflicten hij kreeg. Vrijwel altijd ging het over geld. Mieremet kreeg onder anderen ruzie met: Willem Holleeder, Cor van Hout, Willem Endstra en Evert Hingst. Laatstgenoemde was aanvankelijk zijn advocaat en consigliere. Maar nadat schele Johnny op de stoep van het kantoor van Hingst werd beschoten, vond Mieremet dat hij door zijn advocaat in de val was gelokt. Op het hoogtepunt van zijn activiteiten werd het vermogen van Mieremet geschat op zo’n twintig miljoen.

Mieremet werd verdacht van verschillende moorden en liquidatiepogingen, onder anderen op Cor van Hout en drugshandelaar Michael Vane. Hij werd er echter nooit voor veroordeeld.

In 2004, zijn bloedgabber Klepper was al weer vier jaar dood, vertrok schele Johnny samen met Ferry de Kok (tegenwoordig actief als fotograaf in het bedrijf I shootpeople) naar Thailand om daar vastgoedprojecten op te zetten. Hij was ook op de vlucht, nadat hij zich eerder jarenlangs had verschanst in zijn woning in België.

Op 2 november 2005 komt er ’s ochtends een in het zwart geklede man van ongeveer 1.80 meter met een helm op het kantoor van Mieremet in Thailand binnen. Hij vraagt ‘Who’s John?’ Als Mieremet zich omdraait trekt de man een 9mm pistool uit zijn broekband en vuurt twee kogels af op schele Johnny; eentje raakt hem in zijn zij, de ander in zijn achterhoofd. Johnny Mieremet overlijdt ter plekke, in het bijzijn van zijn Thaise minnares Sukalaya K. Het is een dag na de liquidatie van zijn voormalig advocaat Evert Hingst.

Volgens De Kok was het wel duidelijk wie er achter de liquidatie van Mieremet zat: Willem Holleeder. De aanleiding was – hoe kan het ook anders – geld. Mieremet zou een oude schuld van 11 miljoen Duitse mark hebben gehad bij Joegoslaven. Holleeder had zich als bemiddelaar opgeworpen; hij zou die 11 miljoen van Mieremet wel bij de Joego’s afleveren. Dat geld was echter nooit naar de Joegoslaven gegaan, maar had Holleeder, samen met Stanley Hillis en Dino Soerel in eigen zak gestoken. En als Mieremet er niet meer zou zijn, zou daar geen haan meer naar kraaien.

Mieremet had vier kinderen met Ria E.: Samantha, Kelly, Barry en Danny. Hun oudste zoon, Barry (1982), kwam al vroeg in aanraking met de misdaad, in eerste instantie alleen omdat hij de zoon van schele Johnny was. In een heimelijk opgenomen gesprek tussen Haico Endstra (de broer van Willem) en Mieremet sr. in 2005 blijkt dat Barry werd bedreigd. ‘Ging ‘ie op de sportschool trainen en liet Holleeder hem expres hard slaan. Zijn beenvliezen zijn helemaal stuk getrapt, tanden er uit.’ Aldus Johnny.

Het weerhield Mieremet jr. er niet van om verder te gaan op het criminele pad. In 2005 neemt hij de bedrijfsleider van een van de gokhallen van de familie Mieremet onder handen; deze zou geld achterover hebben gedrukt en moet dat bekopen met mishandeling.

Twee jaar later wordt hij samen met twaalf anderen opgepakt voor serieus werk als hij in Turnhout terecht moet staan voor onder andere: gijzeling, diefstal, witwassen, afpersing en oplichting. De openbare aanklager bij het begin van het proces. ‘Dit dossier leest als het scenario van een misdaadfilm. Helaas is het pure werkelijkheid.’ Tijdens het proces blijkt dat getuigen doodsbang zijn voor Mieremet jr. en zijn kompanen. ‘Een aantal beklaagden deinst echt nergens voor terug, zelfs niet in de gevangenis’. Aldus de openbare aanklager.

In 2008 achtte de rechtbank in Turnhout Barry Mieremet schuldig aan onder meer geweldpleging, afpersing en het leiding geven aan een criminele bende. Hij werd veroordeeld tot zeven jaar cel.

Op YouTube is uniek videomateriaal van John Mieremet te zien: dansend tijdens een feestje lang geleden, mogelijk een Koninginnedag.