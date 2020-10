‘Daders legden twee explosieven klaar in Amsterdam-Osdorp’

Print This Post

Onbekenden wilden vorige week bij de avondwinkel in Amsterdam-Osdorp gelijktijdig twee pakketten explosieven tot ontploffing brengen, aldus Het Parool. De eigenaar betrapte de daders en werd daarop neergeschoten. Hij kon na een operatie aan zijn arm weer naar huis.

Draden

Doelwit was de avondwinkel Ata Can en de gelijknamige slijterij, op de Osdorper Ban. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien dat daders de explosieven voor de twee winkels plaatsen. De twee winkels zitten vijf deuren van elkaar. Aan de pakketten zaten draden waarmee de daders volgens de politie de explosieven tegelijkertijd van afstand tot ontploffing konden brengen.

Toen de daders bezig waren kwam de eigenaar uit de avondwinkel. De daders renden weg met hun pakket maar de eigenaar haalde ze in. Tijdens een worsteling schoot een van de daders in zijn arm, waarna ze vluchtten.

Namen

Het slachtoffer heeft laten weten dat hij de daders heeft herkend en beloofd hun namen aan de politie door te geven. Dat was volgens Het Parool vrijdag nog niet gebeurd. De eigenaar wordt binnenkort uitgebreid gehoord. Over de achtergronden van de mislukte aanslag is niets bekend.

De avondwinkel is na de mislukte aanslag op last van de burgemeester gesloten. De eigenaar vindt dat zijn zaken juist een belangrijke sociale functie vervullen in de buurt.

In de nacht van maandag 21 september werd een belwinkel aan de Osdorper Ban beschoten. Dinsdagnacht werd niet ver weg een geparkeerde auto beschoten, op de Lodewijk van Deysselstraat in Amsterdam-Slotermeer. Bij een bedrijf direct in de buurt van de Osdorper Ban werd een week later een explosief gevonden.