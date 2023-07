‘De mafias zijn de baas, wij doen maar alsof’

Connect on Linked in

Bij de laatste gevangenisopstand in Ecuador zijn in ieder geval 31 lichamen geborgen. Maar waarschijnlijk zijn het er nog tientallen meer. De driedaagse rellen begonnen zaterdag in de Penitenciaría del Litoral in Guayaquil. Een krant in Ecuador sprak met een beveiliger die werkt in de gevangenis.

Gevaarlijkste gevangenis

In die gevangenis zijn er de laatste jaren zes bloedbaden geweest na onlusten, waarbij meer dan 220 gevangenen zijn vermoord, het is de gevaarlijkste gevangenis in Ecuador.

Officieel zaten er in de gevangenis op 21 juli 5.631 mannen gedetineerd, de meesten zijn veroordeeld voor drugsdelicten.

Rond Guayaquil worden maandelijks vele tonnen cocaïne vervoerd die deels naar Nederland of België worden verscheept in de containerhaven. Of in vissersboten richting de Verenigde Staten. Vorige week is er een burgemeester van een grote stad geliquideerd.

‘Schieten duurde hele nacht’

Net als in de meeste gevangenissen in Zuid-Amerika is er vooral beveiliging rondom de inrichting, binnen is die beperkt. Binnenin maken in feite de gedetineerden de dienst uit, en dan vooral criminele organisaties zoals Los Lobos en Los Tiguerones. De rellen van de afgelopen week waren een confrontatie tussen verschillende groepen.

Een beveiliger legt uit wat hij ervan heeft gehoord en meegemaakt:

Het begon allemaal op zaterdag 22 (juli 2023) rond 16.00 uur. We hadden normale dienst. Om 15.45 begonnen de gevangenen elkaar met stenen te bekogelen in paviljoen 8 en 9. In paviljoen 9 zit de georganiseerde bende van Los Lobos en in paviljoen 8 de bende van Los Tiguerones. In dit geval gooide Los Lobos – ik weet niet waarom- stenen naar Los Tiguerones. En vanaf paviljoen 8 reageerden Los Tiguerones met geweerschoten. Het schieten duurde de hele zaterdagnacht duurde en ging de hele volgende dag door. Maandag kon ik bij een nooduitgang met een gevangene praten. Ik hoorde dat Fito, de leider van Los Choneros, een vredesakkoord heeft bereikt met alle bendes, behalve met Los Lobos. Omdat Los Lobos zich niet bij dat vredesakkoord wilde voegen, wilden de anderen territorium winnen. En terwijl het conflict escaleerde, sloten de gevangenen van Los Águilas, Los Latin Kings, Los Fatales zich aan en begonnen ook tegen de Lobo’s. Kortom, het geweld was allemaal gericht tegen Los Lobos.