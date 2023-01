Derde arrestatie voor aanslag op woning politieagent in Best

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend een 30-jarige man uit Eindhoven aangehouden in het onderzoek naar de aanslag op de woning van een politieagent in Best. Het is de derde arrestatie in de zaak. Woensdag hield de politie al een 42-jarige man uit Waalre en een 24-jarige man uit Best aan in verband met het onderzoek.

De vanmorgen aangehouden 30-jarige Eindhovenenaar wordt ervan verdacht dat hij de tussenpersoon is bij de aanslag. Wat zijn rol precies is geweest in het contact tussen de twee eerder aangehouden verdachten maakt deel uit van het rechercheonderzoek. Volgens de politie was er dna van de dader achtergelaten op de plaats delict. Dat dna heeft in de database een hit opgeleverd.

Explosie

Op zondag 13 december 2020 ging er ’s nachts een explosief af bij de woning van een politieagent in Best. De ontploffing en brand leverden veel schade op. De bewoners bleven ongedeerd. Op het moment van de explosie was de politieman aan het werk, maar zijn echtgenote met twee jonge kinderen waren wel thuis.

Bekeuringen

De politie startte meteen een groot opsporingsonderzoek. Rechercheurs deden uitgebreid tactisch en technisch onderzoek. Het onderzoeksteam denkt dat het motief van de aanslag ligt in het uitschrijven van bekeuringen door de getroffen politieagent aan de zoon van de vermoedelijke opdrachtgever. Het lijkt dat de vader van de jongen hierover zo boos was, dat hij de opdracht heeft gegeven om een gerichte aanslag op de woning van de politieagent uit te voeren.

Tijdens het onderzoek kwam de 42-jarige man uit Waalre in beeld als hoofdverdachte. Hij werd woensdag in zijn woning aangehouden. Het onderzoeksteam vermoedt dat hij de opdrachtgever was voor de aanslag. Ook de vermoedelijke uitvoerder, een 24-jarige man uit Best, werd woensdag aangehouden in zijn woning.