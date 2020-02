Hoe de Utrechtse vergismoord Keylow in beeld bracht

Connect on Linked in

De vergismoord op Hakim Changachi op 12 januari 2017 in Utrecht veranderde alles voor Ridouan Taghi, volgens het Openbaar Ministerie, dat denkt dat zijn groep toen switchte van de ene groep killers naar een andere. En het OM springt van de ene op de andere kroongetuige.

Door Wim van de Pol

Het Openbaar Ministerie heeft de moorden waar de groep van Ridouan Taghi van wordt verdacht in twee processen gesplitst: het Marengo-proces waar Taghi zelf terechtstaat (voor vijf moorden) en het Caloh Wagoh-proces (“Eris”), waar twee naaste contacten van Taghi terechtstaan: Feno D. en Jermaine B., voor drie moorden. Halverwege januari 2017 was er een soort waterscheiding in het onderzoek, met een andere serie liquidatie-verdachten.

Nabil B.

Kroongetuige Nabil B. heeft verklaard dat hij meehielp aan liquidaties die Taghi in 2016 liet plegen (op onder meer Ranko Scekic en Martin Kok) en als laatste aan een moord die begin 2017 in Utrecht zou moeten plaatsvinden: op Khalid H.. Maar in plaats van H. werd Hakim Changachi doodgeschoten, een vergissing. B. kende diens familie en kon het niet verkroppen. Hij besloot aan justitie zijn verhaal te gaan doen, zo zegt hij. Op 12 januari was de moord op Hakim Changachi en op 14 januari werd B. toevallig (of niet) aangehouden in een wapenzaak, en B. maakte zijn draai.

Volgende groep

De vergismoord op Changachi was ook bij de opdrachtgevers die Khalid H. uit de weg wilden ruimen slecht gevallen. Op 14 januari gebeurde er daarom nog iets anders. Een volgende groep killers werd op Khalid H. afgestuurd. Dat ging mis omdat H. op zijn hoede was. Hij zag in de buurt van zijn adres een auto staan en belde de politie. Toen die ter plaatse was scheurde die auto met hoge snelheid weg, maar na een achtervolging werden Jerrel Z. en Marciano D. langs de A1 in Muiden aangehouden. In hun gestolen auto lagen flesjes benzine en munitie. Langs de vluchtroute werden automatische wapens en munitie aangetroffen. (Tekst gaat verder onder reclame)

Stil gehouden

De aanhouding van Nabil B. – voor vuurwapenbezit op 14 januari – werd door de politie stilgehouden. Dat moet voor de mensen met wie hij moorden liet uitvoeren – volgens B. (en justitie) Ridouan Taghi en de broers Mohamed en Saïd Razzouki – verdacht geweest zijn. Ook toen in maart van dat jaar Guyno O. en Ferrel T. werden opgepakt voor de liquidatie van Hakim Changachi – en dat wél in de media werd gebracht – bleef justitie zwijgen over verdachte Nabil B.. Pas in september 2017 werd bekend dat B. verdachte was van de liquidatie van Hakim Changachi.

Tegenvaller

Er was aan het eind van de maand januari 2017 nog een tegenvaller voor de groep van Taghi: Arthur M. werd op 28 januari aangehouden na een lange achtervolging over snelwegen rond Amsterdam, en via hem kwam de politie tot een inval in een loods in Landsmeer waar auto’s voor de groep werden gestald (op 7 februari).

Volgens het Openbaar Ministerie maakte Ridouan Taghi na de mislukte liquidatie op H. en de aanhouding van Nabil B. een draai: hij legde contact met een andere groep huurmoordenaars. En dat ging snel. Het eerste slachtoffer viel precies twee weken later: Amsterdammer Justin Jap Tjong (25).

Jap Tjong was chauffeur geweest bij de liquidatie van Changachi maar had geweigerd de dag erna opnieuw Utrecht te rijden om het werk af te maken. Bovendien had Jap Tjong gepraat over de liquidatie met mensen in het milieu, zo vertelde medeverdachten en een getuige later.

Ferrel T.

Woensdag onthulde het Openbaar Ministerie wat de tweede kroongetuige Tony de G. daarover heeft verteld. De G. zegt dat Ridouan Taghi Jap Tjong om bovenstaande reden wilde laten vermoorden. En Caloh Wagoh MC van Tony de G. – die werd aangestuurd door Delano “Keylow” R. – kon zich met deze daad ‘bewijzen’.

De switch werd gemaakt via Ferrel T., één van de twee mannen die veroordeeld zijn voor de moord op Changachi. Zijn vader Roël T. is inmiddels opgepakt als verdachte voor de moord op Jap Tjong, op 31 januari 2017. Roël T. was president van een afdeling van Caloh Wagoh en daarom een goede bekende van Tony de G. en Delano “Keylow” R., de president en oprichter.

Moordopdrachten

Vanaf begin februari 2017 stroomden er volgens justitie dan moordopdrachten binnen op de pgp-telefoon van Keylow R. (in pgp-verkeer C-Murder) van twee personen met de nicks: The Wizzard en BIG. Dat zijn volgens de politie respectievelijk Jermaine B. en Feno D.. Uit stukken die Crimesite heeft ingezien blijkt dat vanaf 4 februari 2017 The Wizzard contact heeft met Keylow R. die dan al contact heeft gehad met BIG. Keylow toont zich blij over zijn nieuwe contacten, hij schrijft volgens de recherche aan The Wizzard: ‘Maar hij verzekert me dat jij ook strak bent.’

Op 18 februari 2017 zijn er tussen die drie personen pgp-berichten waarin The Wizzard opdracht geeft voor de liquidatie van rapper Jason “Jayjay” L., van straatbende de Green Gang uit Amsterdam-Zuidoost. The Wizzard:

Ja die rappertje heeft op me neefje geschoten in z’n buik maar zegt dat i niet wist dat het fam was maar daar geloof ik niks van dus heb ook een prijs voor hem!

Jayjay zit op dat moment vast (wegen medeplegen van een liquidatie) maar The Wizzard laat weten dat ook diens vriend doodgeschoten kan worden, die dan over een aantal dagen vrijkomt. ‘Wij hebben ook mensen binnen’, bluft C-Murder. Maar het komt er niet van.

Op diezelfde 18 februari wordt ook de opdracht voor de liquidatie Inchomar Balentien besproken, een liquidatie die overigens pas in 2019 is uitgevoerd (door anderen). The Wizzard schrijft (verwijzend naar Gwenette Martha, doodgeschoten in 2014):

lngiomar die rat was ok goed tot hij mensen liep af te persen met gwen z’n naam heeft i al waarschuwina aekreaen maar die man gaat gewoon door die poot!

Dat is geen probleem (‘zit in onze terretorium’), laat CB1O45 weten, waarachter Keylow zou zitten. Hij schrijft:

hoeveel

Broer jij maakt me blij

hahaha

The wizzard: Kleine uilskuikentie!

CB1O45: hahahahhaha

Hij is heeeel dichtbij

Doet popie hier

The Wizzard: Als ie hem dit weekend nog of maandag geef ik je 80 snel zonder gezeik!!!

Op diezelfde dag krijgt Keylow te horen dat hij ook Riff W. (‘broertje van [Lucas] Boom’) en de gebroeders B. mag doen. Dan volgt in maart nog de opdracht en de poging om een man in Roermond te liquideren. Dat lukt allemaal niet. Maar uiteindelijk wordt in juli Jaïr Wessels in Breukelen doodgeschoten. Daarover is vanaf maart in pgp-chats door de drie gesproken.

Onaantastbaar

Zeer opvallend is dat de groep verdachten zich wat betreft die pgp-gesprekken in 2017 kennelijk onaantastbaar waande. Dat was ten onrechte, zo konden ze vermoeden. Want vanaf april 2016 was al bekend dat er miljoenen pgp-berichten via de Ennetcom-server in Canada in beslag waren genomen. In maart 2017 kwam naar buiten dat die berichten inderdaad waren gekraakt. Eind 2017 werd bekend dat er ook miljoenen berichten van het PGPSafe-netwerk in Costa Rica waren gehackt door de politie.

