Nieuw bewijs tegen verdachten moord Belg

De politie heeft dinsdag twee mannen aangehouden die de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts (55, foto) zouden hebben doodgeschoten, op 21 september 2017 in Spijkenisse. Het zijn twee Hagenaars van van 33 en 49 jaar. Ze zijn leden van Caloh Wagoh MC en waren al verdacht op basis van dna-sporen, maar dat was eerst niet sterk genoeg om hen daarvoor vast te houden.

Nieuw bewijs

Een van de verdachten (Radjesh “Jack” S.) werd aangehouden in zijn cel; hij zat al vast voor betrokkenheid bij de beschieting van een huis van een drugshandelaar in Doorn. De andere verdachte was tijdelijk vrij. Het OM denkt dat zij de schutters waren in de moord in de Lisstraat in Spijkenisse. Volgens het Openbaar Ministerie is er nieuw bewijs gevonden voor hun betrokkenheid bij de moord op Stefaan Bogaerts. Wat voor dat bewijs is, blijft nog onduidelijk.

AK-47

Errol van M. (33) en Jack S. waren al verdachte van de moord op Bogaerts. Die werd met een automatisch geweer doodgeschoten dichtbij een café in Spijkenisse waar veel leden van Caloh Wagoh kwamen. Later op de avond van 21 september werd een in brand gestoken BMW gevonden in Barendrecht. In die auto vond de politie een AK-47 aanvalsgeweer. Uit onderzoek van het NFI kwam naar voren dat dit waarschijnlijk het moordwapen is geweest. Naast de brandende auto lag een stapeltje in brand gestoken kleding. Op één van die kledingresten zat dna van Errol van M. Dat maakte hem verdacht maar was onvoldoende om hem vast te houden vond de rechter vorig jaar. Hij was in november 2018 opgepakt. Er was in die kledingresten ook dna gevonden van Jack S..

Jack S. is door kroongetuige Tony de G. genoemd als één van de mannen die meedeed aan de voorbereiding van de beschieting van de woning van drugshandelaar in Doorn.

Zestien verdachten

Het proces tegen Caloh Wagoh waarin zestien verdachten terechtstaan gaat over vijf liquidaties en verder om voorbereidingen voor liquidaties en ook over het beschieten van het huis in Doorn.

De president van Caloh Wagoh (Delano “Keylow” R.) heeft volgens het Openbaar Ministerie moordopdrachten aangenomen van een groepje criminelen rond Ridouan Taghi en ook van Taghi zelf. Het bewijs voor de moordopdrachten zit in pgp-berichten en in onder meer de lokatiedata van telefoons, en in de verklaringen van kroongetuige De G., die zelf meedeed aan de moord in Breukelen op Jaïr Wessels.

Vorige week werden twee leden van Caloh Wagoh opgepakt na de melding over een schietpartij.

