Derk Wiersum: het was strategisch onjuist om deal kroongetuige naar buiten te brengen (VIDEO)

Volgens Derk Wiersum, de in 2019 doodgeschoten advocaat van kroongetuige Nabil B., lag het publiek maken van de deal met de kroongetuige ten grondslag aan de liquidatie van de broer van de kroongetuige – Reduan B.. Bovendien maakte de publiciteit het volgens Wiersum moeilijker om Ridouan Taghi te arresteren. Net als op 1 maart zijn vandaag delen van opgenomen gesprekken met Derk Wiersum openbaar gemaakt.

Door @Wim van de Pol

Die gesprekken werden vier maanden voor Wiersum’s dood (op 18 september 2019) opgenomen. Fragmenten zijn te beluisteren op het YouTubekanaal van mediaplatform MarengoLeaks.

Vandaag blijkt ook dat de voorzitter van het College van procureurs-generaal, dat leiding geeft aan het Openbaar Ministerie, drie dagen na de publicatie van gespreksfragmenten van Wiersum op 1 maart een brief aan familieleden van kroongetuige Nabil B. heeft gestuurd.

Die brief is in handen van EenVandaag. Van den Burg schrijft daarin dat de overheid de familie niet in gevaar heeft gebracht door hen geen adequate bescherming te bieden:

Ten tijde van de totstandkoming van de afspraak met Nabil B. beschikte het OM niet over concrete aanwijzingen dat zijn gezin of andere familieleden daadwerkelijk en onmiddellijk gevaar liepen.

De ondergedoken familieleden zijn het daar niet mee eens.

Uit de opgenomen uitspraken van Wiersum op MarengoLeaks bleek dat vóórdat de kroongetuige de deal op 27 december 2017 tekende, de officier van justitie in de zaak tegen de al aangehouden Marengo-verdachte Mohamed R. de deal al had ingezet. Er was gezegd tegen de rechter-commissaris gezegd dat ‘er stukken werden onthouden’, stukken die drie maanden later deels openbaar zouden worden.

Gegeven het feit dat er in het criminele milieu al wantrouwen tegenover Nabil B. bestond was het daarmee voor Mohamed R. en anderen duidelijk dat B. kroongetuige was geworden.

Terwijl volgens Wiersum de afspraak was dat de deal pas uit de kluis zou komen als Saïd R. en Taghi zouden zijn gearresteerd.

Slapen

Voor de familieleden van Nabil B. waren er toen nog geen adequate beveiligingsmaatregelen genomen (en die zijn er in hun ogen nog steeds niet). Er was toen al wel een dreigend pgp-bericht aan het dossier gevoegd:

Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die my naam heeft genoemt

De zaaksofficier van justitie bevestigde op zitting in maart 2018 in het openbaar dat hier volgens justitie Ridouan Taghi een bericht stuurde over Nabil B. (‘hem’).

Letterlijk gesmeekt

Nabil B. zegt in zijn verklaringen dat hij voor de zitting van 23 maart 2018 heeft gesmeekt de deal nog niet naar buiten te brengen:

Het OM wilde de zaak naar buiten brengen, waar ik faliekant tegen was, ik ben op eigen initiatief bij de zaaksofficier geweest. Ik heb gezegd doe het niet, niet mijn zaak naar buiten brengen, want dat was niet de afspraak. (…) Ik heb letterlijk gesmeekt, breng de zaak niet naar buiten, niet doen, doe het nou alsjeblieft niet, er gaan lijken vallen.

In de nieuw geopenbaarde fragmenten zegt Wiersum dat hij verschillende gesprekken met de zaaksofficier van justitie heeft gevoerd en daarin heeft gewaarschuwd en heeft gevraagd de deal niet openbaar te maken.

Wiersum:

Strategisch is het een volstrekt onjuiste keuze geweest om de deal naar buiten te brengen. (…) En om dan te denken dat je met een publiciteitsoffensief de wereld van Taghi zodanig kan verkleinen, dat je hem ergens uit kunt roken en dat je hem gaat pakken.

Wiersum zegt dat de zaaksofficier heeft besloten wanneer en op welke manier de deal naar buiten kwam:

De deal is (…) enorm belangrijk geweest in A de moord op Reduan maar ook B wat mij betreft de vraag of je Taghi ooit gaat pakken

Enkele dagen na de openbare zitting voor de rechtbank in Amsterdam werd Reduan B. vermoord, op 29 maart 2018, in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Op 18 september 2019 is Derk Wiersum vermoord. Ridouan Taghi werd in december 2019 in Dubai opgepakt en uitgezet naar Nederland.

‘Concrete aanwijzingen’?

De familie van Nabil B. Laat aan EenVandaag weten boos te zijn over de brief van het College van PG’s waarin die stelt dat het Openbaar Ministerie ten tijde van de zitting op 23 maart niet beschikte ‘over concrete aanwijzingen’ voor een dreiging op de familie van B..

Die dreiging was bij medewerkers van het Openbaar Ministerie namelijk wél bekend. Althans zo blijkt uit een bericht dat een familielid een week voor de moord op Reduan B. ontving van een OM-medewerker. De politie was bang voor een aanslag:

De politie vindt het een veiligheidsrisico om met jou in gesprek te gaan (…). Zij willen geen enkel risico lopen, zijn bang dat ze uit hun schoenen worden geschoten.

De Vries

De familie heeft nog steeds een conflict met het Openbaar Ministerie over de regeling van de beveiliging.

De zaaksofficier van justitie van Marengo zou volgens familieleden al sinds 2017 zwaar worden beveiligd. Crimesite noemt de naam van de zaaksofficier van Marengo niet, op verzoek van de Amsterdamse rechtbank, uit veiligheidsoverwegingen.

Het Openbaar Ministerie maakte bezwaar tegen de rol van Peter R. de Vries als adviseur van kroongetuige Nabil B.. De Vries werd in juli vorig jaar doodgeschoten. De Vries zei indertijd over de toedracht rond het bekend worden van de deal van Nabil B. het volgende:

Mijn verklaring is dat er misschien toch wel veel mensen zijn die er belang bij hebben dat de waarheid op dat punt niet helemaal aan het licht komt en dat men elkaar de hand boven het hoofd houdt.

In de brief van het College van enkele weken terug schrijft de voorzitter dat:

… politie en justitie hun uiterste best doen om lering te trekken uit deze uitzonderlijke zaak en om deze verharding binnen het criminele milieu en de daarmee gepaard gaande adequate beveiligingsmaatregelen – het hoofd te kunnen bieden.

