‘Advocaten Marengo-verdachte Mohamed R. staken actieve verdediging’

De advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering hebben dinsdag aan de rechtbank in Amsterdam laten weten in het Marengo-proces niet langer meer de actief de verdediging van Mohamed R. te voeren, zo meldt NU.nl. Ze doen dit uit frustratie over wat zij noemen het ‘smoren’ van de verdediging. Ze willen nog wel een pleidooi houden in de zaak van de van meerdere liquidaties verdachte R..

iPhone

Aanleiding is de beslissing van de rechtbank dat de partner van kroongetuige Nabil B. niet zal worden ondervraagd over berichten die door B. verstuurd zijn met een iPhone die hij in het geheim op zijn cel had. De rechtbank vindt de motivatie hiervoor onvoldoende.

De advocaten hadden onder meer willen vragen aan de vriendin of het waar is dat B. en zijn vriendin het openbaar maken van de deal op een zitting van het Marengo-proces, in maart 2018, hebben willen tegenhouden. Het Openbaar Ministerie heeft hierover niks gezegd. Uit de berichten tussen Nabil B. en zijn vriendin zou op te maken zijn dat zij inderdaad openbaarmaking van de deal wilden tegenhouden.

Uit een opgenomen gesprek met de later vermoorde advocaat Derk Wiersum, dat op de website MarengoLeaks eerder in maart naar buiten kwam, bleek dat het Openbaar Ministerie in december 2017 in de zaak tegen Mohamed R. de deal al inzette voordat de kroongetuige had getekend en zonder dat hij het wist.

Enkele dagen nadat de deal openbaar werd op een Marengo-zitting (op 23 maart 2018) tegen Mohamed R. werd de broer van Nabil, Reduan B., in Amsterdam vermoord, op deze dag vier jaar geleden.

Patroon

Flokstra en Meijering zien in de afwijzing van het verzoek om de vriendin van de kroongetuige te horen een patroon van tegenwerking van de verdediging.

Vorig jaar kondigde Meijering al aan niet meer naar de rechtbank te komen omdat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) geen normaal overleg meer mogelijk zou zijn na de maatregelen die volgden op de aanhouding van advocaat Youssef Taghi in de EBI.

Advocaten konden hun laptop toen niet meer invoeren. Na overleg met de Orde van Advocaten kwam er een oplossing. Advocaten konden met een beveiligde usb-stick toch stukken mee de gevangenis in nemen. De rechtbank oordeelde ook dat de werkwijze in de EBI toereikend was.

Meijering stelde dinsdag dat voor hem de stick een tijdelijke oplossing was en dat ook met de usb-stick normaal overleg onmogelijk bleef.

Al met al zien de advocaten door de houding van de rechtbank geen reden meer om te participeren in de behandeling van de zaak en het horen van getuigen.

De rechtbank heeft gezegd de stap van de advocaten zeer te betreuren. Het Openbaar Ministerie meent dat er voor de verdediging juist voldoende ruimte is geboden.