Dertien personen aangehouden in internationaal onderzoek naar plofkrakers (VIDEO)

De Duitse autoriteiten hebben samen met Nederlandse en Belgische politie dertien verdachten gearresteerd die plofkraken zouden hebben gepleegd. De politie spreekt van een ‘Nederlandse bende’ die in verband wordt gebracht 21 aanslagen op geldautomaten in Duitsland, waarbij miljoenen euro’s schade is aangericht, en voor ongeveer 1,6 miljoen aan buit is meegenomen.

100 agenten

De laatste fase van het onderzoek vond plaats op 28 juni, waarbij meer dan 100 agenten in Duitsland (Noordrijn-Westfalen) en Nederland betrokken waren. Er was één arrestatie in Deurne, Nederland (op 28 juni), één in Amsterdam (op 9 juni), vijf in Nijmegen (8 juni), twee in Eupen (B, 29 mei), drie in Meckenheim (D, in maart 2022) en één in Deventer (in maart 2022).

Deze zaak werd geleid door de Duitse politie in Osnabrück.

4 miljoen euro schade

De bende zou tussen maart 2021 en mei 2022 in totaal 21 geldautomaten hebben aangevallen in Rijnland-Palts (8), Noordrijn-Westfalen (7), Nedersaksen (4) en Hessen (2). De plofkraken richtten naar schatting voor meer dan 4 miljoen euro schade aan.

De laatste berichten over andere plofkraak-onderzoeken:

Drie verdachten van Duitse plofkraken gearresteerd in Nederland (UPDATE VIDEO)

Invallen door politie in onderzoek naar plofkrakers