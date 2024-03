Dode en gewonde bij afrekening tussen Zweedse criminelen in Istanbul

Connect on Linked in

Bij een nieuwe afrekening in het Zweeds/Turkse drugsmilieu is zondagavond in Istanbul een dode gevallen. Bij een café aan de rand van de stad werd de 29-jarige Mazlum Ayrancı, een Zweeds staatsburger met de Turkse nationaliteit, doodgeschoten. Zijn vriend Umut Koyuncu (32) liep een schotwond aan zijn been op. De drie verdachten – Zweedse burgers met Turkse roots – die bij de aanval betrokken zouden zijn, zijn voortvluchtig.

Beide slachtoffers maken volgens ingewijden deel uit van de inner circle van Ismail Abdo (33), een kopstuk die voorheen behoorde tot de criminele organisatie Foxtrot. Abdo, alias “Strawberry”, was de voormalige rechterhand van de Zweedse bendeleider Rawa Majid. De twee mannen werden gezworen rivalen toen een groot drugstransport mislukte. Beide criminelen verblijven in Turkije, vanwaar ze hun soldaten aansturen.

Ruzie in café

Op zondagavond 17 maart rond 23.30 brak om onbekende reden ruzie uit tussen twee groepen in een café in Maslak, Sarıyer, Istanbul. Toen beide partijen even later het café verlieten, werden Mazlum Ayrancı en Umut Koyuncu neergeschoten. Ayrancı werd dodelijk getroffen, Koyuncu raakte gewond aan zijn been en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Drie verdachten

De politie heeft op de plaats delict een pistool en acht kogelhulzen aangetroffen, ook is gedetailleerd onderzoek verricht naar de auto waarvan was vastgesteld dat deze van de verdachten was. De politie is op zoek naar drie verdachten, het gaat om Zweedse staatsburgers van Turkse afkomst.

Internationaal gezocht

De vader van het dodelijke slachtoffer Mazlum Ayrancı noemt in Turkse media Rawa Majid als opdrachtgever van de moord. Volgens de vader van het slachtoffer was zijn zoon een vijand van Rawa Majid, die sinds 2020 internationaal gezocht wordt wegens grote drugszaken en het plannen van moorden. Majid is een van de meest gezochte criminelen van Zweden. De vader van Ayrancı in Turkse media: ‘Waarom was deze maffia hier? Ik weet niet wat er is gebeurd. Zijn vrienden zeiden tegen hem: Ga niet, maar hij luisterde niet.’

Eerdere schietpartij

Bij hetzelfde café in Sarıyer als waar zondagavond de aanslag plaatsvond, was op 15 september 2023 ook al een schietpartij. Twee mannen op motoren openden het vuur op het café, waarna zes Zweedse mannen vanuit het café terugschoten op hun belagers en in een luxe minibus vertrokken. Niemand raakte gewond, maar de Turkse politie arresteerde al snel de zes Zweedse verdachten en de bestuurder van het voertuig. Volgens Turkse media werd de naam van Rawa Majid ook genoemd in dit conflict.

Turkije

Majid, alias de “Koerdische Vos”, is een Irakees-Koerdische crimineel die opgroeide in de Zweedse stad Uppsala, maar sinds 2018 in Turkije woont. Hij wordt gezien als de leider van de Zweedse criminele organisatie Foxtrot, die in verband wordt gebracht met talloze schietpartijen en bomaanslagen in Zweden.

Nederland

In januari vond in Nijmegen een explosie plaats bij een neef van Majid. Ook een halfbroer van Majid zou in Nederland wonen. Bij de rechtbank in Roermond loopt momenteel een strafzaak met Nederlandse verdachten, waarbij twee drugstransporten aan de voortvluchtige Zweedse bendeleider worden gelinkt. Het gaat om twee transporten van bijna 190 kilo amfetamine en bijna 51 kilo xtc-pillen van het Limburgse Maasbree naar Zweden, die door het Openbaar Ministerie aan Majid worden gelinkt.

