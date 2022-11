‘Doelwit aanslagen en vergisontvoering opgepakt in Alblasserdam’

Connect on Linked in

Een man wiens panden doelwit waren van verschillende brandstichtingen en aanslagen is zaterdag door de politie Rotterdam in Alblasserdam gearresteerd. Dat meldt een lokaal medium. De 60-jarige Alex R. werd volgens Alblasserdamsnieuws.nl gearresteerd in een woning aan de Boezem in Alblasserdam. R. kwam in augustus 2021 in het nieuws nadat er een explosief ontplofte bij zijn woning. Ook werd in Cruquius, in de Haarlemmermeer, iemand ontvoerd en later weer vrijgelaten. Dat zou een vergissing zijn geweest. Alex R. zou het eigenlijk doelwit zijn geweest.

Zwitserland

Naast Alex R. zouden er nog twee anderen zijn aangehouden. Deze mannen werden buiten Alblasserdam gearresteerd.

Zaterdagmiddag en zaterdagavond is een woning aan de Boezem in Alblasserdam minutieus onderzocht. Daar is door agenten ook een dure auto met Zwitsers kenteken aangetroffen. Alex R. zou in Zwitserland ingeschreven staan.

Het vermoeden is dat R. betrokken was bij cocaïnehandel. Er zou volgens het Openbaar Ministerie een link zijn met een onderschepping door de autoriteiten van een zending cocaïne in Antwerpen.

Beschietingen en explosies

Vorig jaar is een woning van de zoon van de vriendin van Alex R. in Hendrik-Ido-Ambacht beschoten. Ook werd er een explosief geplaatst bij de woning van de dochter van Alex’ vriendin in de Merelstraat in Alblasserdam. En verder werd er brand gesticht bij een bedrijf aan de Edisonweg in Alblasserdam en ging een pand van Alex R. in Zwijndrecht in vlammen op. Ook in het Limburgse Hoensbroek was een beschieting en werd een explosief gevonden.

De laatste berichten over de affaire:

Twee verdachten vergisontvoering op vrije voeten

Tot 40 maanden cel voor aanslagen met explosieven in Alblasserdam