Douanier: ‘ik had veel geluk in casino’

Tegen een 46-jarige medewerkster van de Douane die van ambtelijke corruptie wordt verdacht heeft het Openbaar Ministerie dinsdag drie jaar cel en een jaar voorwaardelijk geëist. Izaira F. werkte in Rotterdam op de afdeling pre-arrival waar wordt bepaald welke binnenkomende containers in de haven worden onderworpen aan een fysieke controle.

Gerrit G.

Op die afdeling was ze een collega van de voor meewerken aan cocaïnehandel tot celstraf veroordeelde Gerrit G. en van de eveneens van corruptie verdachte Gertie V.. F. staat terecht op verdenking van ambtelijke corruptie, schending ambtsgeheim, witwassen en computervredebreuk.

Het onderzoek tegen F. is gestart op 25 januari 2019 op basis van informatie dat een medewerker van pre-arrival van de Douane in Rotterdam mogelijk betrokken was bij ambtelijke corruptie.

Pgp-telefoons

Bij doorzoeking van het huis van F. in Rotterdam, op 16 juli 2019, heeft de politie beslag gelegd op twee pgp-telefoons en vertrouwelijke documenten, over onder meer containers. Ook werden prints aangetroffen met namen en nummers van ambtenaren en informatie over de werkwijze en controle strategieën van de Douane. De officier van justitie sprak over: ‘hoog gevoelige informatie die niet aan onbevoegde derden mag worden verstrekt’.

De recherche communiceerde volgens justitie op afgeschermde en versluierde wijze met de pgp-mobieltjes en prepaid-toestellen.

Casino

Volgens het Openbaar Ministerie hebben criminelen de vrouw gouden bergen beloofd als ze mee zou werken. Ze moest informatie geven over waarom ergens wel of geen controle zou zijn en ook een lijst van scanmedewerkers. Ze raadpleegde hierom Douane systemen waar zij zoekslagen deed en uitdraaien maakte die ze thuis bewaarde. Dat waren systemen waar zij vanuit een oudere functie bij haar organisatie nog toegang toe had.

Volgens de officier van justitie is ze meermalen omgekocht.

F. was gokverslaafd. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte onder meer bij haar vele bezoeken aan het casino veel meer geld uitgaf dan via haar bankrekeningen of creditcard kon worden verantwoord. Het gaat in totaal om een bedrag van bijna 63.000 euro aan contante uitgaven, dat niet kan worden verklaard uit kasopnames of een aantoonbaar legale bron als herkomst is. F. verklaarde die uitgaven met winsten die ze in het casino had gemaakt.

Het OM wil dat de vrouw onder Reclasseringstoezicht komt en een verbod krijgt op deelname aan kansspelen gedurende twee jaar en gedurende 7 jaar geen openbaar ambt kan bekleden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak, op 22 december.