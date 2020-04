Drie gedetineerden uit PI Grave naar ziekenhuis

Connect on Linked in

Vrijdag is een gedetineerde uit de penitentiaire inrichting in Grave met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Donderdag waren er twee die met een ambulance naar een ziekenhuis werden weggevoerd. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ontkent dat er sprake was van corona-gevallen.

Medische noodsituatie

Maar binnen de inrichting zijn er gedetineerden die zeggen dat er wel corona-gevallen in de inrichting waren. Die geruchten waren er overigens al in de week dat DJI het maatregelenpakket over de corona-crisis bekend maakte. Een woordvoerder van DJI zegt dat vrijdag een gedetineerde door een verpleegkundige op cel werd gecontroleerd. Daarna werd 112 gebeld omdat er een ‘medische noodsituatie’ was. De woordvoerder: ‘het betrof geen corona-gerelateerde verschijnselen’. Ook is er iemand afgevoerd naar het gevangenisziekenhuis in Scheveningen gebracht ‘in verband met zijn kwetsbare gezondheid’, aldus de woordvoerder.

Onrust

Gedetineerde zeggen heel bang te zijn dat er corona-besmetting in de inrichting is, net als in andere inrichtingen is er veel onrust. Media worden door gedetineerden getipt over die onrust. Een gevangene in Grave zegt het telefoonnummer van minster van Justitie Ferd Grapperhaus te pakken hebben gekregen en hem een persoonlijk Whatsapp-bericht te hebben gestuurd over zijn zorgen.

Er is het gevangenisziekenhuis van de van de PI Haaglanden in ieder geval één geval van corona. Ook zitten er mensen in inrichtingen op voorzorg geïsoleerd, zoals in Dordrecht.