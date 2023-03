Drie Nederlanders aangehouden voor aanslagen in regio Antwerpen

Connect on Linked in

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft drie Nederlanders van 22, 26 en 27 jaar na uitleveringen vanuit Nederland aangehouden in onderzoeken naar aanslagen die gepleegd zijn in Antwerpen, Borgerhout, Deurne en Beveren. Dat meldt het parket Antwerpen maandag.

Volgens het parket is een 26-jarige man uit Den Haag de mogelijke opdrachtgever van een aanslag aan de Antwerpse Zeevaartstraat in de nacht van 6 op 7 september 2022. Daarnaast kan hij ook gelinkt worden aan een aanslag in Beveren op 21 juni 2022. Daarbij werd een woning aan de Kasteeldreef beschoten.

Explosieven uit auto gegooid

Een 27-jarige Rotterdammer is aangehouden in het onderzoek naar een aanslag op 13 mei 2022 in de Gilmanstraat in Deurne (stadsdistrict Antwerpen), waarbij explosieven vanuit een voorbijrijdende wagen naar een woning werden gegooid.

De onderzoeksrechter heeft een 22-jarige Amsterdammer onder aanhoudingsmandaat geplaatst. In het onderzoek wordt hij gelinkt aan een aanslag op een horecazaak van de familie Ben Saddik aan de Stenenbrug in het Antwerpse district Borgerhout, op 8 juli 2022.

Raadkamer

Het parket verdenkt de drie Nederlanders van inbreuken op de wapenwet en de springstofwetgeving, vernielingen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachten verschijnen woensdag en donderdag voor de raadkamer.